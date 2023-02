23 motivos para visitar la región de Murcia en 2023

Podríamos hablar de 12 razones para visitar la Región Murcia, una por cada mes del año pero, puestos a la tarea, descubrimos que nos sobran las razones para visitar esta bella región mediterránea, tenemos casi dos por mes, tantas como años han pasado desde que estrenamos milenio y vamos a compartirlas contigo para que elijas razón y mes para gozar de la Región de Murcia.

Escenarios de cine

¿Sabías que Murcia es una región de cine? Aquí rodaron algunas escenas películas tan icónicas como Terminator; no importa el mes del año en el que visites la Región de Murcia y cuánto calor haga o deje de hacer, podrás recorrer las localizaciones de cine que más gustan a los directores que elige esta región para rodar.

Gran oferta de Turismo Wellness

¿A quién no le gusta cuidarse? Aquí podrás hacerlo gracias a la estupenda oferta de balenearios, SPAs y centros de talasoterapia, una opción más que interesante si visitas la Región de Murcia durante los meses de invierno, cuando disfrutar de la playa es complicado más allá de un paseo.

La naturaleza de flores y color a las puertas de la primavera

La Región de Murcia comienza a florecer antes de que acabe el invierno y se convierte en una de las regiones más coloristas de España gracias a la floración de los almendros, los cerezos y los árboles frutales.

Almdendros en flor | Pixabay

Ruta de peregrinos a la quinta Ciudad Santa de la Cristiandad: Caravaca de la Cruz

El Camino de Levante comienza en Orihuela y llega a la bella y santa localidad de Caravaca de la Cruz, si tienes alma de peregrino, la primavera y el otoño son ideales para recorrer este camino.

Espacios naturales protegidos

No son pocos los espacios naturales protegidos que podrás disfrutar en la Región de Murcia cualquier mes del año: hay paisajes protegidos como los Barrancos de Gebas, las islas del Mar Menor o Águilas, Reservas Naturales como el Cañón de Almadenes, Parques Regionales como los Arenales y Salinas de San Pedro del Pinatar o Calblanque y Monumentos Naturales como las Erosiones de Bolnuevo en Mazarrón o Monte Arabí en Yecla

Arquitectura histórica, arte y otras propuestas de Turismo Cultural

En la Región de Murcia podemos disfrutar del arte rupestre en lugares como Yecla, Mula, Jumilla o Moratalla, de la magnífica Catedral de Santa María que es Monumento Nacional y donde, además, fue enterrado Alfonso X el Sabio; además descubrirás importantes museos, centros para la artesanía y una rica propuesta cultural en los diferentes auditorios y teatros de la región.

Catedral de Murcia | Pixabay

Atardeceres en el Mar Menor

Una de las cosas que hay que hacer al menos una vez en la vida es disfrutar de un atardecer entre dos mares como el que podrás ver en la Región de Murcia.

Festivales de música a cielo abierto

No importa cuál sea tu estilo ni qué tipo de música te guste más: jazz, indie, música electrónica... Aquí se organizan festivales de música a cielo abierto todo el año y para todos los gustos.

Fiestas populares

Si no es en un pueblo será en otro, si no es una fiesta popular tradicional será una nueva, un evento artístico o musical, cualquier espectáculo... No hay mes del año en el que la Región de Murcia no se celebre. ¿Las fiestas más importantes? El Carnaval de Águilas, Cartagineses y Romanos en Cartagena, la Semana Santa en varias localidades, el Bando de la Huerta, Entierro de la Sardina, las Fiestas Patronales de la Santísima y Verea Cruz y el Festival Internacional del Cante de las Minas.

Playas de la Región de Murcia | Pixabay

Verano azul en la Región de Murcia

Esta razón seguro que te la sabes... Las playas murcianas son ideales para disfrutar del verano que más nos gusta, el mediterráneo.

Chiringuitos

Y si te sabes la razón que tiene que ver con las playas seguro que tampoco te desvelamos nada nuevo si consideramos a los chiringuitos playeros como una estupenda razón para elegir la Región de Murcia como destino de verano.

Dos mares

No son pocas las regiones españolas bañadas por el Mediterráneo y por tanto destinos ideales de primavera, verano e incluso otoño para disfrutar de este mar y sus playas pero sólo una de ellas nos permite navegar y surferar dos mares, la Región de Murcia.

Propuestas para el Turismo Familiar

Dejad que los niños se acerquen a mi, dicen en la Región de Murcia, y lo dicen con un sinfín de propuestas divertidas para que los más pequeños no sólo disfruten del sol y la playa, también de estupendos talleres y actividades diseñadas para ellos.

Jumilla | Pixabay

Enoturismo

Tres son las rutas del vino que podrás catar en la Región de Murcia: Jumilla, Bullas y Yecla; podrás visitar sus viñedos y sus bodegas, catar sus vinos e incluso realizar cursos de cata y disfrutar de otras propuestas ligadas al enoturismo.

Reservas Marinas para los amantes del buceo

Dos son las Reservas Marinas de la Región de Murcia: La Manga - Isla Grosa, Cabo de Palos e Islas Hormigas y La Azohía y Cabo Tiñoso, Mazarrón y Águilas; en esta región se puede bucear los doce meses del año.

Campos de Golf

Los amantes del golf gozarán de lo lindo de su deporte junto al mar porque esta región cuenta nada menos que con una veintena de campos de golf ubicados todos cerca del mar.

Región de Murcia | Pixabay

Caminos para disfrutar de Rutas de Senderismo

Los bosques, playas y reservas naturales de la Región de Murcia ofrecen un escenario excepcional para disfrutar de estupendas rutas de senderismo especialmente si sigues los viejos caminos de mineros y pescadores: rutas entre Cabo de Palos y Portmán, entre Cartagena y la Bahía de Mazarrón o entre el Parque Natural de Calnegre y Cabo Cope y otras de interior como las que recorren Sierra Espuña o las sierras de la Pila y de Lavia entre otros. Son más de 100 los senderos homologados porla Federación de Montañismo en la Región de Murcia.

Rutas de Mountain Bike y ciclismo en carretera

Si eres más de disfrutar de la naturaleza en bicicleta que de recorrerla a pie en la Región de Murcia también gozarás a lo grande, hay rutas para todos los gustos y estilos, desde las más duras y de montaña hasta otras de paseo ideales para recorrer incluso con niños.

La Huerta murciana y los 1001 sabores de la cocina mediterránea en esta región

La Región de Murcia sabe a gloria por las ricas frutas y verduras de su huerta pero también por lo que viene del mar y por supuesto de la tierra (comenzando por los vinos de los que ya hemos hablado)

Región de Murcia | Pixabay

Propuestas de Turismo Activo

Otra de las estupendas razones para viajar a la Región de Murcia está ligada a sus espacios naturales, se trata de las propuestas de Turismo Activo, las hay para todos los gustos y estilos y están pensadas para disfrutar de esta región por tierra, mar y aire.

Lorca es una razón más para viajar a la Región de Murcia

Lorca es la Ciudad del Sol y la mejor manera de viajar a la Edad Media sin salir de la Región de Murcia; esto es lo que no te puedes perder: el Castillo de Lorca, la Sinagoga judía y la Antigua Colegiata de San Patricio.

Turrones, dulces, mazapanes y belenes para terminar el año en la Región de Murcia

Y es que la Región de Murcia es un gran destino incluso hacia el final del año, cuando llega el tiempo de hacer acopio de dulces de Navidad y de disfrutar de los mejores belenes.