El 2 de julio Camaleño celebra a su Virgen de la Salud en los Picos de Europa

¿Quién no querría estar en el corazón de los Picos de Europa el próximo 2 de julio? Y no solo porque estemos viviendo la primera gran ola de calor del verano (y las que nos quedan…) sino también porque es entonces cuando la localidad lebaniega de Camaleño celebra a su Virgen en su Santuario: el Santuario de la Virgen de la Salud. No hablamos de una fiesta de tantas como se celebran en España en las próximas semanas sino de una que tiene larga historia pues pensó a celebrarse en el S.XV; es además una fiesta muy especial porque, siendo como es una fiesta religiosa, a ella se unen senderistas, montañeros, pastores y turistas independientemente de su fe ¿por qué? Porque el Santuario de la Virgen de la Salud ocupa uno de los enclaves más imponentes del espectacular Parque Nacional de los Picos de Europa.

Camaleño está en el valle del Deva, al pie del macizo oriental de los Picos de Europa y rodeado de montañas que superan los 2.000 metros de altitud la belleza de este entorno es brutal y atesora, además, un alto valor ecológico; no hablamos de un pueblo pequeños sino de una treintena de pueblos pequeños que apenas alcanzan los 1.300 habitantes; entre todos ellos destaca Mogrovejo por su conjunto urbano y su torre medieval; además resulta imposible no recordar, hablando de la comarca lebaniega, el Monasterio de Santo Toribio de Liébana ¿por qué? Porque aquí se conserva uno de los mayores trozos de la Cruz de Cristo (Lignum Crucis); pero nosotros estábamos hablando de la fiesta de la Virgen de la Salud que se celebra el próximo 2 de julio.

Camaleño | Imagen cortesía de Turismo de la Comarca Lebaniega

Este santuario es en realidad una ermita en los prados de los puertos de Ávila, a unos 1.500 de altitud, la fiesta que allí se celebra el 2 de junio comienza con una ofrenda de velas y flores a la Virgen por parte de la Asociación e Mujeres del Valle de Camaleño que la ponen así bonita en el día de su fiesta; los siguientes en visitar este santuario son los peregrinos que asisten a la misa solemne que, una vez termina, da paso a una comida campestre en uno de los rincones más bellos de los Picos de Europa: Siente Fuentes.

¿Más eventos alrededor de esta fiesta? Los hay, empezando por la carrera de la rosca en la que participan niños y adolescentes de entre 3 y 18 años que compiten por un palo con rosquillas.

¿Qué lugares puedes visitar aprovechando tu viaje a Camaleño? Además de Mogrovejo, un pueblo la mar de fotogénico, también Argüébanes y Cosgaya son localidades muy interesantes por su arquitectura aunque lo más espectacular, sin duda, es Fuente Dé, el lugar ene l que termina la carretera y se hace necesario utilizar el teleférico para maravillarse ante la imponente Cordillera Cantábrica desde el mirador de El Cable.