Viena celebra el 250 aniversario de su mayor centro expositivo, el Albertina

Fue el duque Alberto de Sajonia-Teschen y en 1776 quien fundó el que se convertiría en el mayor centro expositivo de Viena, el Albertina; el duque no se conformó con abrir este museo sino que dedicó su vida a recopilar obras que sirvieron de base para convertir el Albertina en el gran museo que es hoy, con un fondo artístico que supera el millón de dibujos y grabados.

Entre los eventos organizados en el Albertina de aquí en adelante por su aniversario destacamos tres:

La exposición temporal ‘Coleccionar para el futuro. 250 años del Albertina’, que se inaugura el próximo 19 de junio y será accesible hasta el 11 de octubre; esta exposición, como indica su título, repasa la historia de este gran museo y nos permite disfrutar de una obra excepcional, la famosa Liebre de Alberto Durero, una obra que se conserva en el almacén del museo y que se muestra rara vez por motivos de conservación (data del año 1502…), de hecho no se mostraba en público desde el año 2019.

Interior del Albertina, en Viena | Imagen de Paul Bauer, cortesía de Turismo de Viena (WienTourismus)

El segundo evento es el Open House (entrada gratuita) que se celebrará los días 4 y 5 de julio; es el fin de semana del aniversario del Albertina y quienes se acerquen ese día al museo disfrutarán de un interesante programa de actividades.

El tercer evento que destacamos es la exposición ‘Artistas femeninas del Albertina’, que se celebrará del 20 de octubre hasta el 17 de enero de 2027; se trata de una exposición acerca del arte creado por mujeres y es que se muestran obras de diferentes épocas todas ellas realizadas y firmadas por mujeres, muchas de las cuales han permanecido no solo invisibles sino que incluso fueron pasto del olvido y, al menos en los días que dure esta exposición, verán la luz.

¿Más detalles importantes de este aniversario? Lo primero que tienes que tener en cuenta es que el Albertina cuenta en la actualidad con un segunda sede en Viena, el Albertina Modern y, a lo largo del año, en ambas sedes habrá exposiciones temporales y especiales: Honoré Daumier, maestro francés de la caricatura política, hasta el 25 de mayo; Pablo Picasso o Francis Bacon, como maestros de la pintura figurativa, del 18 de septiembre al 31 de enero de 2027; si eres fan del cómic, no puedes perderte la muestra KAWS. Art & Comix que se celebra hasta el 27 de septiembre; ¿más exposiciones? Las hay y entre ellas cabe destacar las exposiciones sobre Franz West o Arnulf Rainer (ambas se inauguran en noviembre y hasta bien entrado el año 2027).