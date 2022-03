Todavía estás a tiempo de disfrutar de una escapada de nieve e invierno a Andorra

Así como aun bien no comienza a nevar allá por el mes de noviembre estamos ya pendientes de las estaciones de esquí y preparando nuestra ropa de montaña, en pleno mes de marzo y a apenas unos días de entrar oficialmente en la primavera, las ganas de viajar se nos van a lugares más cálidos y sobre todo más florales pero lo cierto es que una cosa son las estaciones en el calendario y otra, ligeramente diferente, las reales ¿qué queremos decir? Que si bien es en enero y febrero cuando nos volvemos locos reservando viajes de nieve, en marzo podemos guardarnos las ganas de primavera y alargar un poco más nuestra pasión por los deportes de invierno ¿dónde? Sin ir muy lejos, en Andorra, allí la temporada de esquí llega hasta el mes de abril.

Andorra | Imagen cortesía de Turismo de Andorra

Las estaciones de esquí en Andorra abrieron sus pistas entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre: Grandvaliara el 30 de noviembre, Ordino Arcalís el 1 de diciembre y Vallnord Pal-Arinsal el 3 de diciembre pero, lo importante ¿hasta cuándo podremos visitarlas? las fechas previstas de cierre rondan mediados de abril, el 18 de abril Grandvalira y VAllnord Pal-Arinsal y el 24 de abril Ordino Alcalís; así que tenemos todavía más un mes por delante para disfrutar de la nieve algo que agradecerán tanto los amantes de los deportes de invierno como quienes se llevan regular con la revoltosa primavera y sus floraciones (los alérgicos, los que no saben qué hacer con el entretiempo, los que nos soportan las lluvias intempestivas o las temperaturas que vienen y van...).

SPA y Wellness en Andorra | Imagen cortesía de Turismo de Andorra

Claro que no todo va a ser esquiar y menos en un lugar como Andorra donde el 10% del territorio que no es una oda a la naturaleza es Patrimonio de la Humanidad; a la oferta deportiva y cultural hay que añadir una más que interesante oferta wellness que incluye el SPA más grande del sur de Europa y también oferta de shopping pues Andorra es un país que no llega a los 500 kilómetros cuadrados y cuanta con más de 1.000 tiendas.

Todavía tienes un mes largo por delante para disfrutar del invierno de Andorra antes de sumergirte en nuestro largo y cálido verano... Aquí te contamos algunos planes interesantes a disfrutar en este pequeño gran destino de invierno.