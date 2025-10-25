Castillo de Bodiam: su historia y los misterios que esconde su construcción

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Robertsbridge, en Sussex Oriental (Inglaterra). Allí nos encontramos con un gran número de monumentos y construcciones verdaderamente sorprendentes y espectaculares, como es el caso del Castillo de Bodiam. Fue erigido por Sir Edward Dallyngrigge, antiguo caballero de Eduardo III, en 1385.

Supuestamente, fue bajo petición de Ricardo II con la firme intención de defender los alrededores de la invasión francesa. A pesar de todo, investigaciones recientes sugieren que este Castillo de Bodiam fue construido para aparentar, no para que fuese una defensa eficaz del territorio. Sea como sea, es una de las construcciones más sorprendentes y significativas de la zona.

Castillo de Bodiam, a través de su historia

La edificación está perfectamente rodeada por un foso alimentado por dos manantiales, uno en la parte norte y otro en la sur. El Castillo es de planta rectangular, siendo mucho más larga la zona sur que la norte. Además, cuenta con grandes torres circulares en las esquinas, así como una cuadrada para defender el centro de cada lado. Es importante destacar que las estancias de esta construcción están situadas en una de las torres esquineras, mientras que la capilla está en otra.

Sea como sea, es un hecho que se trata de un claro ejemplo de los castillos medievales más tardíos. Entre otras cuestiones, porque gran parte de la atención se centró en las cómodas viviendas. Es por eso que su valor como fortaleza militar, durante siglos, ha estado en duda. A pesar de la existencia de un foso, lo cierto es que solamente hay una línea de defensa y las murallas de la construcción no son muy gruesas, ni mucho menos.

Cuando se construyó se empezaban a utilizar los primeros cañones, pero los castillos continuaban siendo valiosos como base para las tropas, sobre todo si eran vulnerables a ataques directos. En el momento en el que el Castillo de Bodiam se erigió, Francia e Inglaterra estaban inmersos, desde el año 1337, en la histórica Guerra de los Cien Años.

Castillo de Bodiam | Imagen de WyrdLight.com, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Así pues, la costa sur de Inglaterra, donde la fortaleza iba a ser construida, fue una amenaza constante ante una posible invasión francesa. De esta forma, supuestamente, este Castillo defendía la parte alta de un río que era navegable cuando el nivel del mar estaba alto. A pesar de todo, esa invasión jamás se produjo, por lo que Bodiam jamás llegó a ser escenario de un asedio de semejantes características, ni mucho menos.

Durante los siglos posteriores a su construcción, esta edificación fue propiedad de numerosas y poderosas familias de Sussex, entre las que se encontraban los Lewknors y Levett. Tras unos años gloriosos, un punto de inflexión en la historia de este Castillo llegó en 1664, cuando empezó a caer en decadencia hasta el siglo XX. Es más, varias piedras de esta construcción fueron saqueadas por constructores locales. Sea como sea, el Castillo de Bodiam fue rematado por Lord Curzon y, en septiembre de 1926, fue legado por él al National Trust.