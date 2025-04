Santuario Itsukushima: ¿sabías que fue construido sobre el agua?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Japón, uno de los archipiélagos más espectaculares y con más encanto que podemos encontrar en el planeta. En ese mismo lugar del mundo, ubicado en Asia, podemos encontrar la isla de Itsukushima. De hecho, cerca de la ciudad de Hatsukaichi, nos topamos con una construcción verdaderamente impresionante, como es el Santuario Itsukushima.

Estamos, indudablemente, ante una de las atracciones turísticas más sorprendentes y singulares de Japón. Y siendo honestos, no es para menos. Este Santuario Itsukushima es famoso por su puerta, en las afueras del santuario, así como por los picos sagrados del Monte Misen, por sus amplios bosques y, cómo no, por su vista al mar.

Este complejo consta de dos edificios principales, que son el santuario Honsha y el Sessha Marodo-jinja, así como de otras tantas construcciones y estructuras. Entre sus peculiaridades, este Santuario Itsukushima está construido sobre el agua y, en 1996, fue inscrito como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la actualidad, está gestionado por el Gobierno de Japón.

Santuario Itsukushima | Imagen de Jakub Hałun en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

El Santuario Itsukushima, a través de su historia

Para comenzar, tenemos que tener en cuenta que la de Itsukushima es una de las tantas islas que podemos encontrar en el mar Interior de Seto. Además, es donde podemos encontrar el Monte Misen, siendo el punto más elevado de la región. Como consecuencia de la sintoísta costumbre de adoración de las montañas, rápidamente se consideró este lugar como sagrado y, por ende, completamente prohibido a la presencia humana. De esta forma, el Santuario fue construido sobre el agua, junto a la isla que en la actualidad está considerada como Parque Natural.

Se cree que este Santuario Itsukushima fue fundado en el año 593, pero lo cierto es que su existencia está confirmada a partir de 811. No podemos dejar de mencionar que, entre los años 794 y 1185, durante el período Heinan, fue conocido como el Santuario de la Provincia de Aki.

No podemos dejar de mencionar el año 1168, del que hay registros que nos hacen saber que Saeki Kagehiro, un sacerdote sintoísta, había reconstruido y ampliado diversos edificios, otorgando la distribución y configuración del Santuario que conocemos en la actualidad.

Santuario Itsukushima | Pxhere

Además, se sabe que estas obras fueron financiadas por Taira no Kiyomori, uno de los jefes más poderosos de los clanes del período Heian. Esto no fue casualidad, puesto que Taira no Kiyomori tenía claro que sus éxitos militares y políticos tenían algo que ver con los kami de Itsukushima. De ahí que, en todas las ocasiones importantes, le rendía culto.

Es importante destacar que, en el 1207 y durante el período Kamakura, tuvo lugar un aparatoso incendio por el que quedaron destruidos los edificios principales. No fueron reconstruidos hasta ocho años después, pero se vieron afectados en 1223 por culpa de un nuevo y devastador fuego. Con posterioridad, en 1241, fueron reconstruidos y, precisamente, de esa fecha son las construcciones que encontramos actualmente en el Santuario Itsukushima.

Debido a que se construyó sobre el mar, sufrió constantes y graves daños a lo largo de los tiempos. De ahí que este Santuario haya sido objeto de un gran número de reconstrucciones. De hecho, la última se llevó a cabo en 1875. Es más, también se añadieron nuevas edificaciones, como es el Gojûnotô (1407), el Tahôtô (1523) y numerosos Honden.

No podemos dejar de mencionar que la isla de Itsukushima fue importante, a su vez, por cuestiones comerciales al encontrarse en el mar interior de Japón. Es más, durante el período Muromachi, se construyó un mercado, a raíz del cual se desarrolló un área urbana. Se erigió un templo budista próximo a la cumbre del Monte Misen que atrajo a muchos peregrinos. Poco a poco, la isla fue perdiendo ese carácter restringido y sagrado, pasando a ser un lugar que cuenta con varios edificios religiosos pero, sobre todo, presenta una enorme belleza paisajística.