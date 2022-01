Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, los primeros en eliminar las restricciones impuestas por la pandemia

La sexta ola de la pandemia está ya bajando de su pico máximo de contagios y, ante la certeza de que la variante Omicron ha sido más contagiosa pero menos grave en sus efectos sobre la salud, el mundo comienza su particular desescalada en el mes de febrero aunque lo hace de forma desigual. La Unión Europea ya ha confirmado que a partir del 1 de febrero se podrá viajar sin más restricción que la presentación del pasaporte COVID, es decir, demostrando que se cuenta con la pauta completa de vacunación pero países como Reino Unido, Irlanda y Dinamarca van a un paso más allá.

El primero en anunciar el fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla fue Boris Johnson pero, dado que está personalmente envuelto en líos por las polémicas fiestas organizadas en la residencia presidencial durante el confinamiento, hubo quien pensó que era más una maniobra de marketing y despiste que un anuncio real del fin de la pandemia (de su transformación en endemia, por ser más exactos) pero, pasados los días, hemos visto que no era así; en el Reino Unido ya no es obligatoria la mascarilla desde el pasado 26 de enero y del mismo modo han decaído todas las restricciones relativas a la pandemia; además, tras el Reino Unido, han llegado los anuncios de Irlanda y Dinamarca, anuncios que no serán solo los primeros de una larga lista que acabarán engrosando todos los países.

Irlanda anunciaba el pasado viernes el fin de las restricciones de salud pública en la isla, será a partir del 29 de enero, fecha en la que los bares y restaurantes reanudarán su actividad en su horario habitual y sin reducción de aforos, sucederá lo mismo en todos los eventos que se celebren de ahora en adelante tanto en exteriores como en interiores, también en los eventos deportivos como los partidos de fútbol.

La idea del gobierno irlandés es adelantarse en la elimininación de las restricciones para animar al turismo internacional a volver a Irlanda cuanto antes y lo explican tal que así: 'Tenemos muchas ganas de desplegar la alfombra verde y volver a a dar la bienvenida a nuestros visitantes de todo el mundo'.

Este paso es realmente importante para Irlanda porque, tras el Brexit, se posicionó como el destino favorito de los europeos para los viajes de estudios (aprender inglés), eso además de ser un país terriblemente atractivo para los amantes de la naturaleza... y de la cerveza negra. Además la rapidez en la eliminación de las restricciones permite que un día que será inolvidable en Dublín, el del centenario de la publicación del Ulises de Joyce y el cumpleaños del autor que se celebra el próximo mes de febrero, el país esté abierto al mundo.

Dinamarca ha secundado a Irlanda y acaba de anunciar el fin de las restricciones para el próximo mes de febrero: ya no será obligatorio el uso de mascarilla en espacios públicos y se levantarán las restricciones relativas al control de aforos y horarios de todos los establecimientos; de este modo quienes visiten el país podrán hacerlo con total libertad aunque solo si presentan el pasaporte COVID, es decir, si están vacunados, de no ser así deberán presentar una prueba de coronavirus negativa e incluso podrían estar obligados a guardar unos días de cuarentena.

Vista la decisión de la Unión Europea y los primeros pasos hacia la desescalada de la pandemia por parte de Irlanda y Dinamarca, cabe pensar que febrero podría ser el principio de la vuelta a la normalidad ¿ya has pensado cuál será tu primer viaje internacional? En Reino Unido, Dinamarca e Irlanda te esperan...