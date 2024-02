Razones para visitar Tahití en 2024

Ahora que el invierno parece dar por terminada la pequeña tregua que nos concedió y las temperaturas vuelven a ser las propias de un mes de febrero, es decir, frías... soñamos más fuerte que nunca con el verano que está por llegar y con destinos cálidos y paradisíacos como las islas de Tahití ¿quién no querría pasar allí unos días ¡o semanas! de julio o de agosto? (casi nos atrevemos a decir que de cualquier otro mes del año...); a continuación te damos algunas razones para elegir las islas Tahití y no otras de tantos paraísos terrenales como hay en el mundo:

Clima cálido durante prácticamente todo el año, vegetación tropical, aguas prístinas y de todos los tonos de azul que puedas imaginar, arrecifes de coral, biodiversidad marina y gastronómica, cultura acogedora y tradicional... bastaría una breve enumeración como la que acabamos de hacer para que nos sobraran las razones para volar a Tahití a la primera oportunidad pero si además eres un ecoturista convencido o un amante de la artesanía tienes si cabe más razones para hacer de las islas Tahití tu próximo destino.

Empezamos por las cosas de comer:

La cocina tahitiana es de lo más diversas e incluye especialidades chinas, italianas o francesas, dejando constancia así de quienes pasaron por estas islas a lo largo de la historia; además, hay bocados que no podrás dejar de probar y degustar y es que las islas de Tahití son ricas en frutas (plátanos, papayas, mangos, piñas...) y también uvas, aquí se encuentra el único viñedo del Pacífico, está en la isla de Rangiroa, la experiencia enoturística aquí es obligada.

Gastronomía tahitiana | Imagen de Stéphane Mailion Photography, cortesía de Turismo de las Islas de Tahití

¿Platos típicos de la cocina tahitiana? gambas de agua dulce de la Polinesia, pescado crudo a la tahitiana o preparado en el horno tradicional de Tahití que es el ahima'a; ¿más platos? Mahimahi (besugo con salsa de vainilla que se prepara en las islas de la Sociedad); Korori (¡ostras!) o Pahua (sopa con leche de coco y zumo de limón que se prepara en las islas Tuamotu y Gambier; en las islas Marquesas se degusta un rico queso de cabra al curry y la vid Remu (¡algas!) en las islas Australes.

A continuación nos detenemos en la artesanía:

Como sucede con las cosas de comer, las diferentes islas de este archipiélago tienen sus propias propuestas artesanales, puedes descubrirlas tranquilamente durante tu viaje a través de las diferentes galerías de arte y tiendas de curiosidades: las perlas y el nácar son algunos de los materiales que protagonizan la gastronomía local; también piezas textiles como los pareos son muy apreciados, también la cestería que sorprende tanto en sus cestas y esteras como en sus sombreros.

Pareos. Tahití | Imagen de Grégoire Le Bacon, cortesía de Turismo de las Islas de Tahití

En las islas de la Sociedad tiene fama el aceite de monoi y los pareos pintados a mano; en las islas Tuamotu y Gambier la fama se la llevan las joyas y otros objetos decorativos de nácar; en las islas Marquesas triunfan las esculturas de madera, piedra y hueso y en las islas Australes la cestería.

Y completamos la terna en el Pacífico que rodea las islas de Tahití:

Piragüismo, buceo, esnórquel, paddling, surf... No hay deporte acuático del que no puedas disfrutar en las islas de Tahití, ahora bien, hay algo que todos los surfers saben y no deberías olvidar: al sur de este archipiélago es donde encontrarás la ola más potente del mundo (que no la más grande); es la ola de Teahupo'o y llega a alcanzar los 10 metros de altura. Gracias a esta ola Teahupo'o será uno de los escenarios de los Juegos Olímpicos de 2024.

Tahití | Imagen de Grégoire Le Bacon, cortesía de Turismo de las Islas de Tahití

¿Más experiencias naturales y ecoturísticas a disfrutar en las islas de Tahití? Plantar un coral en Moorea o en Bora Bora, visitar el Centro de Rhabilitación de Tortugas o el Arioi Center para descubrir la historia de estas islas.