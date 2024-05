Lo que Praga nos ofrece en los próximos meses

Todas las grandes capitales, y no cabe duda de que Praga es una de ellas, renuevan en cierta medida su oferta turística cada año, siempre hay algunos hoteles nuevos o algunos nuevos restaurantes que estrenar y promocionar pero que además este año Praga está de fiesta porque celebra el centenario de Kafka y porque ha sido designado como el año de la Música Checa ¿y eso en qué se traduce? En eventos imperdibles, por supuesto…

Centenario de Kafka

Praga celebra al que es, probablemente, el más célebre de todos sus escritores y por eso lo que no podrás dejar de hacer si visitas este año la ciudad es recorrerla con los ojos de Kafka, es decir, unirte a las visitas guiadas que siguen los pasos de este importante escritor en la que fue la ciudad en la que nació y creció; además esas visitas guiadas te permitirán conocer los rincones más kafkianos de la ciudad vieja en la que nació y el barrio judío en el que pasó su infancia y su juventud.

Praga | Imagen cortesía de VisitCzechia - Prague City Tourism

Claro que Kafka merece más y por eso hay toda una programación que incluye exposiciones, conciertos debates para rendir el debido homenaje a este ilustre escritor.

Año de la Música Checa

2024 no es el año de la Música Checa por casualidad sino porque se celebra el 200 aniversario del nacimiento de uno de los compositores checos más notables: Bedrich Smetana; la Filarmónica Checa coordina un programa, bajo el lema Somos Música, que presenta al público melodías clásicas checas, sí, pero también d otros géneros, tocarán folk, jazz, música alternativa… Por supuesto no sólo habrá conciertos, también exposiciones, teatro y performances de lo más moderno y actual.

Coincide además con los fastos de la celebración del Año de la Música Checa el festival Opera Nova organizado por el Teatro Nacional. Será en el mes de junio y permitirá a los asistentes tanto gozar de la ópera moderna de origen checo como de otra de origen más global e internacional.

Grandes aperturas gastronómicas y hoteleras

Las novedades gastronómicas y hoteleras son de lo más diverso, sabroso y cómodo; las hay, como seguro imaginas, para todos los gustos y bolsillos; a continuación te detallamos algunas:

Restaurante Stangl. Praga | Imagen cortesía de VisitCzechia - Prague City Tourism

En cuanto a las cosas de comer: el 420 Restaurant abrió su cocina a principios de año y enamoró a propios y extraños tanto por su cocina como por su ubicación pues ocupa una imponente residencia del SXV en la Plaza de la Ciudad Vieja; este restaurante nos permite además acercarnos a la cocina tradicional checa con un toque actual; otra apertura a destacar es la de Stangl en el barrio de karlín y la de FUZE (esta última especialmente si eres un fan de la cocina fusión porque aquí se combina la tradición gastronómica checa con la asiática), además el FUZE está en un edificio diseñado por Zaha Hadid, una de las representantes más notables de la arquitectura de vanguardia.

En cuanto al buen dormir: entre las aperturas hoteleras más sonadas de la ciudad está The Cloud One Prague, un moderno hotel sostenible y de diseño; la transformación del famoso Corintia Hotel Prague, que es el hotel más alto de la ciudad, en el Grand Hotel Prague Towers tras una importante reforma también está dando mucho que hablar; ¿más aperturas o reaperturas interesantes? Las hay: el nuevo W Prague que se inaugurará en septiembre, por ejemplo, o el Fairmont Golden Prague aunque no estará operativo hasta diciembre.

Hotel The Cloud One Prague | en cortesía de VisitCzechia - Prague City Tourism

Algunas visitas imperdibles más

Que Praga tenga muchas novedades que ofrecer este año 2024 no debe hacernos olvidar sus visitas obligadas, lugares como la Biblioteca Barroca de la ciudad que es una de las más bonitas del mundo; un recorrido en el tranvía histórico de Praga, el Vintage Tras nº42 que nos acercará a los monumentos más importantes de la ciudad y por supuesto el Ayuntamiento, en el corazón de la Ciudad Vieja.