Praga no se entiende sin hablar de cerveza

Praga es la ciudad de las cien torres y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; es la ciudad del Reloj Astronómico (de Praga, claro) y del barrio judío que recorremos leyendo a Kafka, es una ciudad de cafés y tiendas, la del Puente de San Carlos, la Iglesia de San Nicolás y la del Castillo (de Praga, claro), es también la ciudad de la casa danzante y por supuesto la ciudad de la música (que celebra, además, su Festival Internacional de Música Primavera de Praga la segunda quincena de mayo); y por si todo eso no fuese suficiente, es también una ciudad cuya historia marida con cerveza al más puro estilo Oktoberfest.

¿Sabías que la República Checa es el país del mundo (¡del mundo!) en el que se consume más cerveza por habitante? Alemania es el cuarto país de esa lista y España ocupa el puesto número doce; seguro que te estás preguntando cómo es posible que sea la República Checa un país tan cervecero, sin duda no es porque el calor anime a beber cerveza por litros sino que, como sucede con Alemania, hay otras razones que se resumen en la historia cervecera del país en general y de Praga en particular, dicho de otro modo: si eres un amante de la cerveza, te interesa, y mucho, ponerte Praga por destino.

Praga | Pixabay

La historia de la cerveza checa comenzó a escribirse allá por el año 993 en el Monasterio de Brevnov, también tenemos constancia de que ya en el S.XIII se comenzó a producir cerveza en Pilsen y en Ceske Budejovice, de ahí en adelante la cosa no ha hecho más que ir a más ¿novedades del S.XXI? las microcervecerías o pequeñas fábricas productoras de cerveza que se cuentan ya por cientos en todo el país, muchas de ellas están en Praga.

¿Lugares imperdibles de Praga para los amantes de la cerveza? Nos quedamos con tres (que son en realidad más...):

Museo de la Cerveza de Praga

Visitar este museo no solo te permitirá conocer de primera mano la historia de la producción cervecera checa sino que podrás gozar catándola en los sótanos del edificio que son del S.XIII; también verás diferentes utensilios y artefactos usados históricamente en la producción de la cerveza checa y descubrirás cómo se obtiene malta, ingrediente esencial para producir cerveza.

Pequeñas fábricas de cerveza en Praga

Disfrutar de la cerveza checa no es algo que puedas hacer limitándote a probar las grandes marcas, menos aún si estás en Praga, aquí podrás descubrir pequeñas cervecerías que producen artesanalmente su cerveza que es, además, de alta calidad (larger, aguardiente de cerveza y cerveza de trigo); no son pocos los restaurantes y cervecerías famosos por su propia cerveza pero hay uno que es de visita casi obligada, U Fleku: es la taberna más famosa de Praga y es que su historia comenzó a escribirse en 1499, es más, se trata de la única cervecería de Europa Central cuya producción no se ha interrumpido en sus más de 500 años de historia ¿qué cerveza debes catar aquí? La larger negra de Fleku de 13º.

Cerveza checa | Pixabay

Spa Pramen Praga

Se trata de un spa de vino y cerveza en el que disfrutarás, entre otras experiencias, de una bañera de hidromasaje de madera de alerce llena de agua, vino tinto, xtractos de hojas y semillas de uva, levadura de vino, miel, extractos de plantas, flores de lavanda francesa y aceites aromáticos... dicen que es un baño rejuvenecedor y fortalecedor, que ilumina la piel y mejora la circulación sanguínea