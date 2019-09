Y es que Trieste es a Italia lo que, salvando todas las distancias (que no son pocas), Toledo es a España, ciudad histórica y de mucha mezcla cultural, si en Toledo confluyen las llamadas tres culturas (judía, musulmana y cristiana) en Trieste lo hacen la tradición italiana, la austrohúngara y también, de forma muy notable, la judía, es en esta ciudad donde podrás visitar la sinagoga más grande de Italia, una bella iglesia ortodoxa y y una catedral cristiana.

¿Sabías que el complejo (en lo personal y en lo literario) James Joyce vivió en esta ciudad? también Hemingway, aunque su recuerdo aparezca siempre más ligado a La Habana. Y es que Trieste es una ciudad atractiva a rabiar que enamora a cuantos se animan a visitarla; tiene canales, como si de Venecia se tratara, y también el triste honor de ser la única ciudad de Italia que albergó un campo de concentración nazi durante la II Guerra Mundial, es el de Risiera di San Sabba y se puede visitar.

He ahí la cuestión… no todos los turistas que llegan a Italia tienen Trieste en su ruta porque si algo no le faltan a este mítico país europeo son ciudades de visita obligada, eso sí, los que llegan a Trieste jamás se arrepienten de su visita y sí en cambio de haber reservado sólo un día para conocerla.

Para ponértelo fácil, hoy te contamos cuales son las 5 cosas que no te puedes perder en Trieste.

Faro de la Vittoria | Pixabay

El Faro de la Vittoria

Fue diseñado por el arquitecto Arduino Berlam y el escultor Giovanni Mayer, ilumina el Golfo de Trieste y rinde homenaje a los soldados italianos muertos durante la I Guerra Mundial.

Catedral de San Giusto | Pixabay

La Catedral di San Giusto

Esta bella catedral fue construida sobre los restos de una basílica paleocristiana de tres naves de la que sólo se conserva la nave central que es en la que se instala en el S.XIV un imponente rosetón.

Iglesia ortodoxa de San Spiridione | Pixabay

Iglesia ortodoxa de San Spiridione

Si visitas la catedral y te acercas a esta iglesia ortodoxa además de a la sinagoga comprenderás sin necesidad de mayor explicación por qué Trieste es la ciudad menos italiana de Italia y la más diversa y multicultural de todas ellas.

Castillo de Miramare | Pixabay

El Castillo de Miramare

Es como un castillo de cuento, blanco e inmenso y rodeado de bellos parques que atraen no sólo a los turistas sino también a los habitantes de esta localidad; si te acercas a visitarlo, cosa que sin duda harás si viajas a Trieste, ten en cuenta que la entrada a los jardines es gratuita pero al castillo no.

Ayuntamiento | Pixabay

Ayuntamiento de Trieste

Pasear por el centro de la ciudad y dejarte sorprender por sus secretos es siempre una buena opción pero no dejes de visitar el ayuntamiento y la gran plaza en la que está ubicado.