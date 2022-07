Madrid, Sevilla, Málaga y Barcelona, entre las ciudades donde más cerveza se bebe de Europa

Ya sabemos que la cerveza en nuestro país triunfa, y es que en cada terraza o local nos podemos encontrar a más de una persona bebiéndola. Que nos gusta la cerveza es una cosa indudable, pero ahora ya lo podemos verificar tras descubrir que cuatro ciudades españolas están entre las que más consumen de Europa. La media que han calculado es de una lata diaria al día.

Siempre encontramos un momento perfecto para tomarla, ya sea con amigos en una terraza, en el chiringuito de la playa o en el bar del pueblo. La cerveza es sinónimo de disfrutar, de risas, amigos y estar a gusto, siempre que la consumas de forma moderada. Pero, aunque en España bebemos mucha, hay países que consumen más, tal y como se ha demostrado en un estudio elaborado por Money Co Uk.

1. Praga, República Checa - 144 litros por persona

Praga | Pixabay

Es la ciudad que más cerveza se consume per cápita y en la que más bares hay por cada 100.000 habitantes. Según los datos Statista sus habitantes consumen de media 144 litros de cerveza al año, aunque no nos sorprende porque también es una de las mayores productoras. Sin embargo, se dice que puede que este consumo se deba a los turistas y no tanto a los propios habitantes del país.

2. Varsovia y Cracovia, Polonia - 127 litros por persona

Varsovia | Pixabay

Estas dos ciudades de Polonia ocupan el segundo lugar ya que las personas consumen 127 litros de cerveza por persona al año. El consumo de cerveza ha ido aumentado con el paso de los años.

3. Frankfurt, Múnich y Berlín, Alemania - 107 litros por persona

Estas tres ciudades alemanas tienen un consumo de 107 litros por persona al año y Alemania es uno de los mayores productores. Como ya podemos intuir tras la celebración del Oktoberfest la cerveza es una de sus bebidas favoritas por las que sienten devoción.

Cervezas belgas | Wikimedia Commons

4. Venecia - 106 litros por persona

Todo lo que debes saber del bello puente de Rialto de Venecia | Pixabay

Aunque la identifiquemos más con canales, góndolas o por su gastronomía, la cerveza triunfa en sus calles como se ha reflejado en este ranking ya que su consumo es de 106 litros de cerveza por persona al año. Puede que el turismo altere este dato ya que es una ciudad que cuenta con turistas durante casi todo el año.

5. Helsinki - 105 litros por persona

Helsinki | Manaia – pixabay.com

Siempre se ha dicho que en los países que hace más frío se bebe más alcohol, esto puede ser cierto ya que el consumo en Helsinki es de 105 litros de cerveza por persona al año. Esto puede ser porque la temperatura media anual es de 9 grados, pero también porque les gusta.

6. Madrid, Sevilla, Málaga, Barcelona - 104 litros por persona

Plaza Mayor. Madrid | Imagen de Francisco Anzola en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

Cualquier sitio de España es un bueno para disfrutar de una cerveza bien fresquita, por eso Madrid, Sevilla, Málaga y Barcelona tienen un consumo de 104 litros de cerveza por persona. Todos los lugares de la geografía española son perfectos para tomársela, ya sea en una terraza de Malasaña, en un bar del barrio Gótico de Barcelona, en un chiringuito de las playas malagueñas o a orillas del Guadalquivir en Sevilla.

