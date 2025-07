Estas son algunas de las playas fluviales más famosas del mundo

El mar y sus playas, especialmente en los lugares en los que incluso la temperatura del agua es cálida, son el destino veraniego por excelencia, ahora bien, no solo el mar nos ofrece playas que son auténticos paraísos en los días más tórridos del año, también los ríos tienen mucho que ofrecer en este sentido. ¿Sabes cuáles son y dónde están las playas fluviales más espectaculares del mundo? Probablemente no te sorprenda saber que España y Portugal son dos de los países que más y mejores playas fluviales ofrecen… pero no son los únicos; a continuación te recomendamos algunas playas fluviales a lo largo y ancho del mundo que cabe que te apetezca visitar si tu destino veraniego está cerca de ellas:

Playa fluvial de A Calzada en Ponte Caldelas, Galicia

Playa fluvial de A Calzada | Imagen cortesía de Turismo de Ponte Caldelas

Esta playa fluvial tenía que abrir, por fuerza, esta lista porque se trata de la única playa fluvial de España que luce Bandera Azul gracias a la calidad de su agua y los servicios que nos ofrece; se trata de una playa rodeada de un bosque de abedules, castaños y robles en el que podremos gozar de merenderos y rutas de senderismo; es además una playa tan perfecta para los amantes de la naturaleza y el senderismo como para quienes disfrutan de deportes acuáticos como el piragüismo.

España es, junto a Portugal, uno de los países más ricos en playas fluviales y no podemos dejar de mencionar alguna otra además de la de A Calzada: la de A Cova en el río Miño, la Olla de San Vicente en el río Dobra, la playa fluvial de Villoria de Órbigo y la de O Malecón en el Barco de Valdeorras.

Playa fluvial del Loriga, Portugal

Praia do Loriga | Imagen cortesía de Turismo de Portugal

La playa fluvial do Loriga, en Portugal, es una de las más populares de nuestro país vecino, está en la Serra da Estrela, en un entorno montañoso espectacular pero no solo es famosa por su entorno sino también por sus aguas cristalinas y frescas, por no decir frías, pues son de origen glaciar.

¿Más playas fluviales en Portugal? Las hay: la de Pego Fundo en el río Guadiana (en el Algarve y con Bandera Azul) y la de Aldea do Mato, en el río Zêzere.

Isarstrand en el río Isar, Alemania

Isarstrand | Imagen de Burkhard Mücke, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Esta playa fluvial cercana a la ciudad de Munich es muy visitada por los habitantes de la ciudad durante los días más cálidos del verano; está a orillas del río Isar, cerca de Schwabing, y tiene zonas de grava y césped, es perfecta para tomar el sol y nadar; además es también una zona perfecta para disfrutar del senderismo o el ciclismo y para montar barbacoas al aire libre.

Es verdad que en Alemania son mas famosas sus playas del Báltico que las fluviales pero, con todo, tiene algunas más que interesantes, entre ellas Rheinstrandbad en el Rin, cerca del lago Constanza, y Strandbad Mannheim Neckarau en el río Neckar.

Playa fluvial del río Ljubljanica, Eslovenia

Río Ljubljanica, Eslovenia | Imagen de Diego Delso, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Esta playa está muy cerca de la ciudad de Liubliana porque el río Ljubljanica cruza de hecho la ciudad y se han acondicionado sus orillas para convertirlas en estupendas playas fluviales durante los días de verano; hay zonas verdes muy cercanas lo que convierte a esta zona en un lugar perfecto no solo para disfrutar de un baño o nadar un rato sino también de paseos por un entorno natural e incluso del ciclismo; además se suele aprovechar esta zona para organizar, en verano, eventos culturales al aire libre.

Playa fluvial del río Neretva, Bonia Herzegovina

Río Neretva a su paso por Mostar | Imagen de Mpawluch, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

El río Neretva es famoso por sus aguas color esmeralda, se trata de un río con varias zonas acondicionadas para el baño cerca de la ciudad de Mostar, en particular cerca del emblemático Puente Viejo; aquí se puede disfrutar de un refrescante chapuzón, de nadar a placer, de las rutas en kajak y hacerlo, además, muy cerca del casco histórico de Mostar. Un detalle a tener en cuenta: las aguas del río Neretva son preciosas, sí… pero también frías (tenlo en cuenta si piensas zambullirte en ellas).

Playa fluvial del río Urubamba, Perú

Río Urubamba a su paso por el Valle Sagrado de Perú | Imagen de Rod Waddington from Kergunyah, Australia, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Esta playa fluvial es particularmente famosa por su ubicación: está en el icónico Valle Sagrado de Perú; es una playa a orillas del río Urubamba y no es en realidad una playa sino varias, todas ellas cercanas a los pueblos de la zona como el de Pisac o Urubamba; desde estas playas se disfruta de unas vistas espectaculares a los Andes y, además, están bien comunicadas con los sitios arqueológicos cercanos. Durante la temporada seca aquí se puede nadar y practicar rafting pero, en la temporada de lluvias, no se recomienda hacer uso de estas playas porque las corrientes pueden ser muy fuertes.

Chavuma Beach en el río Zambeze, Zambia

Esta playa es una de las zonas de baño más populares del río Zambeze, está ubicada en un tramo tranquilo del río y debe su popularidad a su arena suave y su bonito entorno natural, es una playa perfecta para descansar, refrescarse y nadar a placer, es una playa muy accesible y tranquila; aquí se puede nadar, pasear en bote, observar las aves, organizar picnics… ahora bien, el Zambeze no es un río cualquiera, es también hogar de cocodrilos e hipopótamos por ello solo debemos zambullirnos en las zonas indicadas para el baño.

Si eres un aventurero irredento, seguro que no quieres perderte la piscina del diablo que, no es una playa fluvial como tal, pero si una poza natural de escándalo ubicada en un acantilado; ten en cuenta que no es fácil acceder a ella, hay que pasar antes por una dura ruta senderista que solo puede recorrerse con guías por le peligro que entraña.