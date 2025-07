La Roca de Guatapé: 740 escalones para ver el mejor paisaje de Colombia

Es posible que estés organizado un viaje a Colombia y, si deseas hacer una excursión desde Medellín, un buen destino es La Roca de Guatapé. Te adelantamos algo: vas a tener que estar en forma. Pero lo cierto es que esos minutos de sufrimiento hasta llegar a lo más alto de este lugar merecen mucho la pena.

Por si no sabes de qué te hablamos, te diremos que La Roca de Guatapé es un monolito situado a apenas dos horas por carretera de Medellín. También es conocida como El Peñol, tiene más de 200 metros de altura y cuenta con 740 escalones que dan forma a una escalera incrustada en una grieta.

Se trata de una formación granítica enorme que ofrece unas vistas espectaculares de esta zona de Colombia. Situada en el corazón del departamento de Antioquia, La Roca de Guatapé es considerada un lugar sagrado por los indígenas tahamíes. Hoy en día, quienes quieren practicar turismo de naturaleza en Colombia lo añaden a su itinerario. Y es que este mirador de piedra de 10 millones de toneladas es un auténtico mirador que regala unas vistas espectaculares.

Vistas desde la Roca de Guatapé | Imagen de David Carlson, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

El ascenso no es sencillo, no vamos a engañarnos. No es que sea peligroso, puesto que en la cara más accesible de El Peñol hay una escalera zigzagueante que permite subir tranquilamente. El problema está en la altitud, en el gran número de escalones que se deben subir para llegar hasta arriba y obtener las tan ansiadas vistas de 360 grados de los alrededores.

Eso sí: tal y como adelantamos, merece la pena el esfuerzo. Desde arriba se puede ver el embalse de Guatapé, con sus aguas turquesas y sus decenas de islotes. También las colinas verdes que se alzan hacia el cielo por la zona. Y claro está, el pueblo de Guatapé, uno de los más llamativos, pintorescos y coloridos de toda Colombia.

Las calles de Guatapé están empedradas, sus casas están decoradas con zócalos de lo más originales, y las fachadas forman toda una paleta de colores que hacen que recorrer el pueblo sea toda una experiencia visual. Aquí se puede probar la gastronomía antioqueña, pero otra idea es pedir comida para llevar y degustarla desde lo alto de La Roca de Guatapé, mientras se descansa del costoso ascenso y se contemplan las maravillosas vistas.