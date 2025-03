Palacio de Topkapi de Estambul: ¿sabías que está custodiado por guardias armados del ejército turco?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a una de las ciudades más visitadas y con más encanto de Turquía.. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a Estambul. Allí encontramos un gran número de construcciones, monumentos y rincones de ensueño. Un claro ejemplo es el Palacio de Topkapi.

El Palacio de Topkapi de Estambul, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que la construcción de esta edificación fue ordenada en 1459 por el sultán Mehmed II, y fue completada en 1465. Con posterioridad, este lugar se convirtió en nada más y nada menos que el centro administrativo del Imperio Otomano desde los años 1465 a 1853.

Este impresionante Palacio está ubicado sobre el Sarayburnu, entre el mar de Mármara y el conocido como Cuerno de Oro. Desde ese mismo punto, encontramos unas vistas espectaculares del Bósforo. Cabe destacar que el de Topkapi está formado por varios edificios que fueron construidos juntos, rodeados por un total de cuatro patios.

Es importante destacar que el Palacio de Topkapi sufrió una ampliación significativa entre los años 1520 y 1560, coincidiendo con el reinado de Solimán el Magnífico. Por aquel entonces, el Imperio otomano se había expandido de una forma verdaderamente rápida, por lo que Solimán quiso que el Palacio también mostrase, de alguna forma, lo mucho que había crecido su poder.

Palacio de Topkapi, Estambul | Imagen de Benjamín Núñez González en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Tiempo después, en 1574, tuvo lugar un grave incendio que destruyó por completo las cocinas. Fue entonces cuando Mimar Sinan quiso hacer una promesa al sultán Selim II. ¿En qué consistió? En reparar esas partes dañadas del palacio. Lo cumplió, además de ampliar los baños, las estancias privadas, el harén y hasta los pabellones costeros.

No fue hasta finales del siglo XVI cuando el Palacio de Topkapi adquirió el aspecto que tiene en la actualidad, puesto que cuenta con una estructura extensible de varios edificios bajos construidos en torno a patios que están conectados por pasadizos. Aproximadamente, el tamaño total de este Palacio está entre los 600.000 y 700.000 metros cuadrados.

No podemos dejar de mencionar que, en el año 1853, el conocido Sultán Abdulmecid tomó la firme decisión de trasladar su residencia al Palacio de Dolmabahce. Por lo que el de Topkapi perdió esa utilidad que tenía hasta entonces. Además, tras el final del Imperio Otomano en 1923, un decreto gubernamental transformó este Palacio en museo, que actualmente es administrado por el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía.

Palacio de Topkapi en Estambul | Imagen de Jose Mario Pires en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

En la actualidad, y como no podía ser de otra manera, el Palacio de Topkapi es una de las construcciones más visitadas de Estambul. No solamente llama la atención por su belleza y su historia sino porque, además, podemos ser testigos de cómo el ejército turco custodia esta edificación. No podemos dejar de incidir en un dato y es que, en 1985, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a esta ciudad turca, no dejes pasar la oportunidad de acercarte a este palacio. ¡Estamos convencidos de que no te decepcionará!