Museo Nobel de Estocolmo: dónde se encuentra y por qué se construyó

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la capital de Suecia, concretamente hasta la plaza Stortorget situada en la ciudad vieja. Allí nos topamos con una de las construcciones más significativas de Estocolmo, como es el Museo Nobel. Abrió sus puertas en 2001 con motivo de los 100 años del Premio Nobel. No solamente presenta a los afortunados que reciben este galardón, sino que también hace un repaso a sus trabajos y la vida de Alfred Nobel. Además, también cuenta con una galería donde se exhiben los objetos que han sido donados por ganadores de este prestigioso premio.

Museo Nobel de Estocolmo, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que abrió sus puertas en primavera de 2001, coincidiendo con los 100 años de la celebración de este prestigioso premio. Desde ese preciso instante, hubo una gran demanda de personas que querían visitar el museo, pero lo cierto es que se trataba de un espacio muy reducido.

Originalmente, se trató de trasladar el museo a una edificación mucho más amplia en Skeppsholmen, una isleta situada al este del centro de la capital de Suecia, que ya contaba con diversas instituciones y museos. En la actualidad, se estaría construyendo una edificación junto al Museo Nacional de Estocolmo, siendo el arquitecto David Chipperfield el encargado de las obras.

Según se puede leer en el manifiesto del Museo Nobel, entre sus objetivos se encuentra el de “reflejar y homenajear la memoria de los galardonados del Premio Nobel y sus logros, así como el premio en sí y la figura de Alfred Nobel”. De hecho, esos fueron los motivos por los que, inicialmente, se llevó a cabo el proyecto de la creación de este impresionante museo.

Museo Nobel | Imagen de Holger Ellgaard, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Eso sí, para alcanzar este cometido, el edificio ofrece no solamente una exhibición, sino también obras teatrales, películas e, incluso, debates en torno a la ciencia. Pero no todo queda ahí, puesto que el Museo cuenta con una cafetería, una tienda de libros y una de souvenirs. En la mencionada exhibición, nos podemos encontrar con figuras de Nelson Mandela, Marie Curie o, incluso, Wiston Churchill, entre otros.

No podemos dejar de mencionar las diversas exposiciones que ha habido en este Museo Nobel de Estocolmo, entre las que destaca “Bocetos de la ciencia”, donde se expusieron fotografías de los galardonados del premio, con su propio boceto de su logro o descubrimiento. Una exposición que también se ha podido disfrutar en otras partes del mundo, como es el caso de Singapur o, incluso, Dubái.

Lo que es un hecho es que, si estás pensando en poner rumbo a Estocolmo, no debes dejar pasar la oportunidad de acercarte hasta el casco antiguo para adentrarte de lleno en el encanto que desprende el Museo Nobel. No solamente te llamará la atención por su belleza arquitectónica, sino también por cada detalle que podrás encontrar en su interior. Estamos convencidos de que no te decepcionará, ni mucho menos.