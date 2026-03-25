Melissani, así es la cueva más bonitas de Grecia

Grecia, en particular las islas griegas, es un paraíso terrenal, lugar natural de belleza y calidez donde los haya al que precede su fama, aunque no por ello deja de guardar secretos a voces como la cueva de Melissani: está en Cefalonia, una de las islas Jónicas y si por algo es conocida es por su lago subterráneo de aguas turquesas que se iluminan a través de un gran agujero ubicado en el techo de la cueva.

Aunque se estima que esta cueva, junto con todo el sistema kárstico subterráneo que recorre el subsuelo de la isla, se formó hace miles de años, no fue hasta los años 50 del siglo pasado cuando fue descubierta; sucedió cuando, tras un terremoto, se abrió más el techo de la cueva a través del que se ilumina su lago subterráneo. Fue entonces cuando se supo también que en la antigüedad Melissani se había utilizado como santuario dedicado al dios Pan y a las ninfas del agua y es que se encontraron restos de figuras de ninfas y también restos de rituales dedicados a Pan.

Aunque Melissani pasa por ser lo más espectacular del sistema kárstico subterráneo de Cefalonia, no se trata de una cueva aislada: tiempo atrás se realizó un experimento que demostró que todo ese sistema está comunicado: se utilizaron diferentes colorantes desde la capital, Argostoli, en el agua de mar que desaparecía a través de algunas grietas ¿resultado? Esos colorantes acabaron emergiendo en cuevas al otro lado de la isla, cuevas entre las que está Melissani.

Cueva de Melissani | Pixabay

¿Lo mejor de visitar la cueva de Melissani? Que no tienes que conformarte con verla desde arriba ni tienes que ser espeleólogo para disfrutarla: puedes recorrer la cueva en barca (con guía, por supuesto) y maravillarte ante el modo en que cambia el agua de color no solo por la posición del sol (de ahí que lo más interesante sea visitar la cueva en las horas de mediodía) sino también porque estas aguas son una mezcla de agua dulce (aguas subterráneas) y agua de mar.

Claro que el hecho de que sea fácil visitar Melissani no te exime de ser precavido, se trata de una cueva de unos 160 metros de largo y la profundidad de su lago subterráneo es de más de 20 metros.