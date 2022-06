Vota por el Mejor Destino de Verano 2022 de la Comunidad Valenciana

Tras la primera fase del concurso donde elegiremos el Mejor Destino de Verano de España 2022, que finalizó el pasado día 2 de junio, hemos dado lugar a la segunda fase, donde podrás votar por tu localidad favorita en función de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre.

Encima de estas líneas podrás encontrar todos los destinos de la Comunidad Valenciana que han sido enviados como propuesta en la primera fase del concurso. Y es que como es natural, la zona del Levante es una de las preferidas por muchos turistas para disfrutar del verano al ser una de las comunidades con más días de sol al año.

No solo tienes maravillosas playas valencianas de arena blanca, sino también numerosas piscinas naturales de agua dulce. Además, no puedes visitar esta región sin probar la gastronomía, prueba la típica paella valenciana o una rica fideuá y, por supuesto, no olvides pedir una refrescante horchata de chufa, la bebida más popular de la Comunidad Valenciana y que puedes encontrar por muy poco dinero.

Ciudad de las Artes y las Ciencias. Valencia | Pixabay

Sin embargo, para aquellos que prefieran un viaje más turístico, hay ciertos lugares que son imprescindibles visitar como la Ciudad de las Artes y las Ciencias o el Castillo de Santa Bárbara en Alicante.

Así que no lo dudes y vota, entre todas las propuestas que nos han enviado estos días de atrás nuestros lectores, por tu destino favorito de la Comunidad Valenciana para que entre a la fase final del Mejor Destino de Verano de España 2022. Tienes hasta el próximo 20 de junio para hacerlo y es tan fácil como participar en la encuesta que puedes encontrar al principio de estas líneas. ¡Anímate y vota!

