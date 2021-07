Desde el pasado mes de junio en Viajestic quisimos encontrar el mejor destino para disfrutar del verano en España así que os propusimos a través de redes sociales que nos contarais cuál era para vosotros, vuestro rincón favorito del país para pasar esta acalorada estación. Ante las muchas propuestas de las diferentes comunidades 17 resultaron finalistas y de esas 17 la localidad almeriense de Carboneras ha sido la más votada y por lo tanto la favorita como mejor lugar para veranear en España. Si no la conocéis quizás penséis que puede tener de especial esta localidad para haber sido la más elegida. A continuación, te contamos algunos detalles de por qué Carboneras es el mejor destino para veranear en nuestro país.

Carboneras es un pueblo pesquero ubicado a orillas del Mediterráneo en la costa almeriense. Parte de su municipio se encuentra dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Por lo que es un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza tanto del mar como de la montaña, además de un lugar ideal para descansar. Repasamos algunos de los puntos clave de esta localidad por la que se ha convertido en la favorita de muchos para disfrutar del verano.

Playas de arena fina y aguas cristalinas

Este municipio cuenta con más de 17 kilómetros de arena dorada y fina en su mayoría y aguas cristalinas, con los que podrás disfrutar del mar y del sol, distribuidos en 8 playas, tres de ellas con la bandera azul. Sin embargo, su playa más famosa es la ‘Playa de los muertos’ es una de las más bonitas de nuestro país, escondida entre montañas en un lugar de difícil acceso, se puede disfrutar de más de 1200 metros de playa. Se caracteriza por su marmolina (piedrecitas blancas) en lugar de arena, estas filtran el agua y le otorgan ese característico color cristalino y puro. Su entorno rocoso la convierte en único dentro del litoral mediterráneo.

Carboneras elegida como mejor destino para veranear de España | iStock

No obstante, no podemos olvidarnos de las playas el Ancón, Las Marinicas o la de Cocones y Barquicos tres amplias playas urbanas catalogadas con la bandera azul.

Gastronomía, Carboneras sabe a mar

Como toda población pesquera, los alimentos del mar tienen un gran protagonismo en la gastronomía de esta localidad. Además del galán, un delicioso pescado de carne blanca autóctono de Carboneras (aunque también lo podemos encontrar en aguas de Mallorca) son uno de sus platos más peculiares. Además, como no, de las exquisitas gambas de Carboneras, el calamar en aceite, la caldereta, la parrillada de pescado o los arroces son parte de los platos típicos. No obstante, como buen pueblo andaluz no pueden faltar las tradicionales tapas típicas de esta comunidad. O platos más tradicionales de la zona como las migas, los gurullos o el tabernero.

Rincones de película

Carboneras, cuenta con algunos puntos emblemáticos de su ciudad que han sido elegidos por diversas producciones para realizar sus rodajes, uno de los más famosos es 'Lawrence de Arabia' protagonizada por Peter O' toole, Anthony Quinn, Omar Sharif y Alec Guinnes. Un clásico cinematográfico que movilizó a toda la localidad ya que se construyó junto a la playa del Algarrobico, una réplica de la ciudad jordana de Áqaba de principios del siglo XX.

Sin embargo, quizá el atractivo más reciente para los fans de la mítica serie de HBO 'Juego de Tronos' sea que la productora eligió la Torre de Mesa Roldán para grabar una de las escenas de la sexta temporada, por lo tanto, es una de las localizaciones que no pueden faltar en tu visita. Esta torre, servía para controlar las posibles invasiones marítimas entre la Punta de los Muertos y la Punta de la Media Naranja y se encuentra situada junto al faro de la localidad.

Lugares emblemáticos

Pero además de playa, en Carboneras también se pueden disfrutar de lugares emblemáticos de este municipio como la peculiar casa laberinto, que destaca por su original arquitectura y que se puede apreciar desde la playa de las Marinicas. El faro de Mesa Roldán situado a 220 metros sobre el nivel del mar, lo convierten en un espectacular mirador con un pequeño museo de faros en su interior. Construído en 1863 llegó a ser el faro más alto de España durante algunos años.

También destacable es la Torre del Rayo, la torre más antigua de Carboneras, es una torre vigía de forma cilíndrica levantada en la época nazarí, aunque fue reconstruida durante el Renacimiento donde sufrió importantes cambios.

Torre del Rayo, Carboneras (Almería) | iStock

Ya en el casco antiguo podemos disfrutar del Castillo de San Andrés una construcción cuadrangular que en su origen tenía tres torres cilíndricas, aunque hoy en día tan solo se conservan dos y una gran torre cuadrada. Fue restaurado en el año 2013. En la actualidad se puede visitar y además sirve como punto de información turística.

En Carboneras, podrás encontrar de todo para disfrutar del verano, rutas para hacer senderismo y disfrutar de la montaña, interminables playas para descansar y disfrutar del sol y el mar, o espectaculares rincones para hacer submarinismo en sus aguas cristalinas y otros deportes acuáticos. Gozar con su gastronomía, su buen clima y sus actividades culturares o descubrir sus rincones más emblemáticos. Entendemos que por todo ello ha sido la más votada como el mejor lugar para veranear de España.