Lloret de Mar en 2023: somos lo que celebramos

Dicen en Lloret de Mar que 'somos lo que celebramos' y por eso esta localidad catalana, famosa como destino de verano y fiesta, será en 2023 más destino cultural que nunca ¿por qué? Porque será la Capital de la Cultura Catalana a lo largo y ancho de 2023 y, dado que somos lo que celebramos... Lloret será cultura. ¿Cuáles son las citas más interesantes de Lloret de Mar en este año tan especial? Eso es lo que vamos a contarte a continuación.

Dona marinera. Lloret de Mar | Imagen cortesía de Turismo de Lloret de Mar

Música, danza, teatro, espectáculos sorprendentes e innovadores, visitas guiadas o teatralizadas y un sinfín de eventos más servirán a Lloret de Mar para celebrarse y celebrar la cultura catalana; entre todos esos eventos cabe destacar la inauguración de un nuevo espacio cultural, el Castell de Lloret, un lugar en el que podrás disfrutar de una experiencia inmersiva y multisensorial que te acercará a la problemática del cambio climático y te permitirá también gozar con espectaculares vistas de la playa de Lloret y parte de la Costa Brava.

Otra cita que no querrás perderte, no al mnos si eres un fan de la saga Juego de Tronos, tendrá lugar en los Jardines de Santa Clotilde; estos jardines, encaramados en lo alto de los acantilados de Lloret y junto a Cala Boadella y Playa Feáns, son parte de la Ruta Cultural Europea de jardines Históricos y ya solo por eso merecen una visita pero es que, además, han sido escenario de algunas escenas de la precuela de Juego de Tronos (House of the Dragon) y podrás contarán en 2023 con un magnífico programa de visitas teatralizadas basadas en la serie.

Ayuntamiento de Lloret de Mar | Imagen cortesía de Turismo de Lloret de Mar

A todas estas experiencias culturales añádele una oferta gastronómica rica a rabiar y tendrás claro que LLoret de Mar es un magnífico destino para el año que acaba de comenzar.