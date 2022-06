Los imprescindibles de Lloret de Mar, mucho más que un pueblo de fiestas de verano

Cuando se acerca el verano y buscamos destinos para disfrutarlo no podemos dejar de pensar en nuestras costas mediterráneas, desde la Costa Brava hasta la Costa de la Luz, ya en el Atlántico, pasando por la Costa Dorada, la Blanca, la del Sol... Y en toda esa extensión de costa mediterránea se suceden los pueblos marineros y turísticos cargados de playas, calas, belleza y encanto; entre ellos destaca Lloret de Mar porque si bien es una localidad que solemos asociar al turismo joven y fiestero, lo cierto es que, a todos los niveles, Lloret es mucho más que eso: su espectacular naturaleza, sus jardines y su magnífica oferta hotelera así lo demuestran.

¿Sabías que los Jardines de Santa Clotilde forman parte del Itinerario Cultural Europedo de Jardines Históricos del Consejo de Europa?

Su situación es realmente espectacular, están sobre un acantilado y entre dos playas (cala Boadella y la playa de Fenals), sus vistas al mar son inolvidables y su trazado una delicia pues se trata de un jardín novencentista que ocupa un espacio de más de 26.000 kilómetros cuadrados; terrazas superpuestas, caminos que se cruzan, rampas escaleras... y todo ello con el Mediterráneo al fondo; no es de extrañar que se trata de unos jardines que gozan de reconocimiento internacional.

Jardines de Santa Clotilde | Imagen cortesía de Turismo de Lloret de Mar

¿Conoces el espectacular Camino de Ronda de Lloret de Mar?

Los amantes del senderismo no podrán resistir la tentación de recorrer el Sendero Mediterráneo GR92 a su paso por la Selva, en el término municipal de Lloret de Mar; se trata de un recorrido de unos 30 kilómetros cuyo itinerario recorta la costa recorriendo calas y playas y a la vez rodeado por un paisaje forestal; dos tramos de este sendero, incluido en los Caminos de Ronda que recorren el litoral mediterráneo desde Blanes hasta la frontera con Francia, pasan por Lloret, uno en dirección Blanes y otro hacia el bello pueblo de Tossa de Mar; recorrer estos caminos nos permitirá, además de disfrutar de la belleza de las calas y playas de Lloret de Mar, maravillarnos ante las espectaculares vistas que se disfrutan desde los miradores que salpican este recorrido.

Playa Lloret | Imagen cortesía de Turismo de Lloret de Mar

Hoteles para todos los gustos, estilos y bolsillos

Lloret de Mar es un pueblo atractivo por sí mismo pero el hecho de que cuente con una oferta hotelera tan diversa no deja de ser una ventaja: los hay para todos los gustos, estilos y bolsillos: hoteles familiares con atracciones y animación infantil y también adults only para quienes no quieren compartir instalaciones con esos locos bajitos a los que cantaba Serrat, hoteles de lujo y también otros más económicos... Además es importante saber que Lloret es en realidad un destino familiar o, al menos, destaca por su oferta para familias no solo a nivel hotelero sino también de otros servicios: aquí está el Water World, uno de los mejores parques acuáticos de Europa, hay servicio de mini club en las playas de Lloret y Fenals y un amplio programa de actividades par aniños que van desde la práctica dle snorkel a yincanas en los Jardines de Santa Clotilde.

Castell d'en Plaja | Imagen cortesía de Turismo de Lloret de Mar

Patrimonio Indiano, playas con bandera azul...

Además Lloret de Mar es un pueblo histórico en el que destacan las mansiones de estilo neoclásico y modernista construidas por los emigrantes que hicieron fortuna en América a su regreso a casa ¿visitas obligadas? Casa Font y el Museo de Lloret de mar; si viajas con niños en verano te encantará saber que se organizan visitas teatralizadas para hacer más ameno el acercamiento a la historia de esta bella localidad mediterránea.

¿Playas con Bandera Azul? Hasta cuatro hay en Lloret de Mar pero dos destacan muy especialmente: Playa de Lloret por ser la más larga y la que más y mejores servicios ofrece a los bañistas y cala Sa Boadella, una cala virgen que siempre se cuela en las listas que recogen las playas más bonitas de Europa.

Y una curiosidad adicional: ¿sabías que el famoso Daiquiri N4 popularmente conocido como Frozen y del que se enamoró hasta el mismísimo Hemingway en La Habana lo creó un bartender de Lloret de Mar? Muchos fueron los ciudadanos de Lloret de Mar que se marcharon a hacer las Américas, algunos a Cuba y entre ellos un maestro coctelero Lloretense: Constantí Ribalaigua, propietario del bar La Floridita de La Habana que pasa por ser el padre de la cantina cubana y uno de los bartender más influyentes del siglo pasado además del creador del famoso Frozen (Daiquiri N4)

