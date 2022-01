Leiden, la ciudad de Rembrandt, Capital Europea de la Ciencia en 2022

Leiden es una ciudad con mucha historia, tanta que es conocida como 'la ciudad llave' poque hay documentos donde aparece el Apostol Pedro (San Pedro, patrón de la ciudad) en Leiden llevando una llave; es también la ciudad en la que nació uno de los pintores más célebres, Rembrandt, y está vinculada a otros nombres importantes del mundo de la ciencia y la cultura: Einstein y Descartes impartieron clases en su universidad, una universidad de hecho que, además de ser la más antigua de Holanda y de haber formado a 16 Premios Nobel, atesora gran prestigio en el ámbito de las matemáticas; ya en el tiempo de la revolución tecnológica se convirtió en la sede de una de las empresas de avión más importantes del mundo: Airbus. Y para multipliar su proyección en el mundo este año es la Capital Europea de la Ciencia, un nombramiento que hará que sea un ciudad más conocida y atraiga así a más visitantes porque lo cierto es que es un magnífico destino turístico se mire por donde se mire.

Leiden | Pixabay

Laiden quiere aprovechar su capitalidad europea de la ciencia del primer al último día de 2022 y por eso han planteado un calendario con eventos los 365 días del año (puedes consultarlo aquí); hay activides para todo aquel que esté interesado en la ciencia independientemente de su nivel científico, también seminarios y congresos especializados como el EuroScience Open Forum, por ejemplo, que es la conferencia cienfífica más grandes e importante de Europa en el ámbito de la investigación y la innovación interdisciplinarias; se abrirán debates científicos y se tratarán temas muy diversos desde asunto médicos como la diabetes y su tratamiento hasta la inteligencia artificial, todo es posible en Leiden en 2022.

Leiden | Pixabay

Uno de los temas más interesantes que se tratarán en Leiden y que está presente, además, durante todo el año es el que han llamado 'Who knows' (quién sabe), no un quién sabe exclamativo sino interrogativo, en un momento en el que la información parece multiplicarse y con ella los que se llaman expertos en esta o aquella materia (o en todas) en Leiden buscarán a los verdaderos expertos, a los que de verdad son la vanguardia del conocimiento en diferentes temas relacionados con el mundo de la ciencia porque son ellos quienes pueden proyectar con mayor exactitud cómo será el futuro que estamos construyendo.

Leiden | Pixabay

Leiden es una ciudad de canales como lo es Ámsterdam y visitarla nos ofrece la oportunidad de conocer lugares como Hortus Botanicus Leiden, el jardín botánico más antiguo de Países Bajos; El Naturalis, que alberga la tercera colección de Historia Natural más grande del mundo; el Teatro de Leiden, que es también el más antiguo del país; Pieterskerk, la iglesia más antigua de Leiden (es del S.XIV); fortificaciones como El Burcht o El Gravensteen; la Escuela Latina en al que estudió Rembrandt; 9 molinos, entre ellos el Molen de Valk del S.XVIII que es hoy un museo; o el Edificio de la Academia que es el más antiguo de Leiden y su Universidad.