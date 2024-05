Leicester Square, así es una de las plazas más concurridas de Londres

No hay londinense que no haya estado alguna vez en la Leicester Square de la capital inglesa. Tampoco hay un viajero que, en un itinerario por Londres, no haya pasado por la que es una de las plazas más concurridas e importantes de la ciudad. Ahora bien, haber estado en Leicester Square o haber escuchado hablar de esta transitada plaza no quiere decir que la conozcamos de verdad. Por eso, en estas líneas vamos a hablar de todo lo que hay allí y de lo que podemos ver y hacer en esta famosa plaza londinense. Y vamos a empezar haciéndolo sobre su fuente central.

En medio de la plaza hay una fuente cuyo protagonista es William Shakespeare. Aunque no es de extrañar que haya una estatua del escritor allí, claro, pues Leicester Square es una plaza de lo más culturas. Dicha escultura estuvo en el centro de un diminuto jardín y, en las cuatro esquinas del mismo, hubo un tiempo en que había otras dedicadas a otros personajes famosos tales como el pintor William Hogarth.

Fuente central de Leicester Square, Londres | Imagen de Mzx Photography en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0 Deed Attribution 3.0 Unported

Esto cambió con la última remodelación de la plaza, aunque has de saber que repartidas por Leicester Square hay varias estatuas que quizá quieras admirar bien de cerca. Hay una del oso Paddington, otra de Mary Poppins, otra de Harry Potter, otra de Indiana Jones... películas igual de conocidas que la propia plaza.

Ahora que hablamos de películas, debemos hacer mención a las placas con nombres y huellas de actores famosos que hay por el suelo. Y también a todos los teatros que se sitúan alrededor de Leicester Square. Podríamos citar varios, aunque sin duda el más importante es el Odeon Leicester Square. Ubicado en el este de la plaza, se trata de uno de los teatros más populares de la zona, aunque eso se debe en parte a los muchos estrenos de cine que acoge. Además, el Odeon Leicester Square presume de ser la sala de cine más grande de la ciudad; tiene la pantalla de mayores dimensiones y el mayor número de butacas.

Leicester Square de noche | Pixabay

Alrededor de la plaza también hay restaurantes y discotecas, lo que contribuye a que pasen por allí muchas personas cada día. Algunas, además, se amontonan alrededor de algún músico callejero que baila o canta a cambio de algunas monedas. Aunque sin duda, no hay un momento del año en que haya más gente que en Navidad, cuando se coloca allí un mercadillo navideño repleto de encanto que hace las delicias de cualquier amante de esta mágica época del año.