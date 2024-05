¿Viajas a Londres? 6 consejos que te serán realmente útiles

Londres es una de las ciudades con más encanto de Europa. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que deciden poner rumbo a este lugar para dejarse llevar por su historia, sus construcciones, sus monumentos y rincones de ensueño. ¡Es verdaderamente espectacular!

Por lo tanto, si eres de los que está pensando en viajar a Londres, es importante que tengas en cuenta una serie de consejos que te van a ser realmente útiles tanto antes como durante tu viaje. Estamos completamente convencidos de que te servirán para que tu viaje sea realmente espectacular.

Panorámica de Londres | Pixabay

Cuidado con el cambio de Euro a Libras

Es uno de los consejos a tener más en cuenta si estás pensando en viajar a Londres. Lo normal es que se cobre una comisión a la hora de cambiar dinero (sobre todo si hablamos de aeropuertos o lugares céntricos de la ciudad). No podemos dejar de mencionar las comisiones de la gran mayoría de bancos a la hora de pagar con tarjeta en una moneda diferente al euro. Así pues, se recomienda viajar con una tarjeta sin comisiones por cambio de divisa. Las más conocidas y utilizadas son Revolut y N26.

Transporte público, ¿sí o no?

Para nosotros siempre será un sí. Y más en una ciudad como Londres, en la que es mucho más cómodo moverse por transporte público, ya que está perfectamente conectada. Así pues, se recomienda comprar la tarjeta Oyster por la que se pagan 5 libras a modo de depósito. Ahora bien, también dan otra opción: pagar con cualquier tarjeta contactless al mismo precio que con la Oyster. ¡Algo a tener en cuenta!

Londres | Imagen de Pedro Szekely en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

¿Qué ver y cómo verlo?

Si son pocos los días que te quedas en Londres y quieres aprovechar el tiempo al máximo, puede que una buena opción sea hacerte con unos pases turísticos, como son el London Pass o el London Explorer Pass. Eso sí, también tienes otras opciones como realizar diversos free tour por la ciudad y visitar un gran número de museos gratuitos, como es el caso del Museo Británico, el Natural History Museum y la Galería Nacional, entre otros tantos.

Eso sí, hay muchos rincones que son imprescindibles a la hora de visitar Londres. Un claro ejemplo lo encontramos en la Torre de Londres, la Abadía de Westminster o, incluso, el London Eye. Si quieres evitar colas, te recomendamos que compres la entrada online con bastante antelación.

El enchufe, un detalle en el que pocos caen

Si has viajado a Inglaterra con anterioridad probablemente sepas a lo que nos referimos. Y es que es algo en lo que pocas personas caen en la cuenta: el enchufe es diferente. Por lo tanto, te recomendamos que compres un adaptador puesto que en muchos hoteles disponen de él pero en otros no. ¡Mejor no arriesgarse!

Autobuses en Westminster | Pixabay

Precaución, ¡porque conducen por la izquierda!

Cuando pasees por Londres, te darás cuenta de que en la gran mayoría de pasos de cebras encontrarás unas indicaciones que ponen “LOOK LEFT” y “LOOK RIGHT” con su correspondiente flecha. Son realmente útiles ya que conducen por el lado contrario que nosotros. Hay a quien le cuesta acostumbrarse, pero tenlo en cuenta.

Seguro de viaje, siempre recomendable

Cuando ponemos rumbo a un país extranjero, siempre aconsejamos no solamente llevar encima la Tarjeta Sanitaria Europea sino que, además, es recomendable contratar un seguro de viaje. Puede que sea un plus a tu presupuesto inicial pero, si te llega a ocurrir algo por lo que tienes que ser atendido por un médico, ¡te será verdaderamente útil!