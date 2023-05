It's Time for Culture (en Nueva York)

La organización oficial de marketing de destinos y la oficina de convenciones de la ciudad de Nueva York (New York city Tourism + Conventions) acaba de lanzar el nuevo programa cultural de la ciudad de los rascacielos: It's Time for Culture, un programa que ofrece unas 100 propuestas culturales en los cinco distritos neoyorquinos; hay eventos para todos los gustos: conciertos, exposiciones, giras, clases, visitas guiadas, rutas por los diferentes distritos, jardines, programas familiares, desfiles y más.

It's Time for Culture no es un programa pensado para relanzar el turismo cultural en Nueva York sino una oferta creada para satisfacer a los habitantes y visitantes de la ciudad porque el 40% de los viajeros que llegan a la ciudad lo hacen buscando gozar de la oferta cultural de la ciudad, de ahí que fuera sumamente interesante organizar todos los eventos culturales de la ciudad en una agenda de modo que resulte fácil localizarlos y disfrutarlos.

Louis Armstrong House Museum | Imagen cortesía de New York City Tourism + Conventions

Basta saber cuáles son algunas de las instituciones que participan en este programa para conocer su importancia: Brooklyn Bridge Park, Dance Parade, Museum of the City of New York, National Museum of the American Indian, el Teatro Apollo, el Teatro Queens, Harlem One Stop, Louis Amstrong House Museum, New York Hall of Sicence o Mark Morris Dance Group entre otras.

Apollo Theatre | Imagen cortesía de New York City Tourism + Conventions

Si eres un amante del turismo cultural seguro que no necesitas que te advirtamos que este tipo de viajes requieren un extra de organización sopena de llegar a tu destino y encontrarte que no hay entradas para disfrutar de algún evento en particular (normalmente los más interesantes, claro); para evitar sustos y disgustos lo mejor es que decidas los eventos culturales que quieres disfrutar en Nueva York el mes de mayo antes de viajar a la ciudad y el mejor modo de hacerlo es repasando la agenda cultural del programa It's Time for Culture que puedes visitar en este enlace.