Las fotos que no pueden faltar en tu álbum de Nueva York

Con las redes sociales todos sentimos que podemos viajar a lugares que están muy lejos. Somos capaces de reconocer de qué monumento se trata cuando vemos una fotografía. Es, de alguna manera, como si hubiésemos estado allí personalmente aunque no sea cierto.

Si viajas a Nueva York, deberás llevar un itinerario preparado. Y, por supuesto, gracias a redes sociales como Instagram sabes de algunos lugares que no puedes perderte por nada del mundo; has visto muchas fotos tomadas allí.

Por si se te escapa alguna, hemos elaborado una lista con algunas imágenes que no pueden faltar en tu álbum de Nueva York. Son súper típicas, pero no por eso son menos bonitas así que quizá quieras que formen parte de tu colección.

Taxis

Seguramente hayas visto más de una vez alguna foto de Nueva York con sus taxis. Y, seguramente, quieras que una imagen similar a la que te mostramos forme parte de tu álbum personal de Nueva York. Puedes innovar, claro. Otros ángulos o perspectivas, por ejemplo. O, por qué no, salir tú con los taxis difuminados al fondo.

Puente de Brooklyn | Pixabay

Puente de Brooklyn

De día, de noche, de lejos con él al fondo, de frente, contigo o sin ti. Lo que está claro es que el puente de Brooklyn es tan conocido y famoso que no puedes irte de Nueva York sin sacarle mínimo una foto.

Nueva York | Pixabay

West Village

Que debes tomar una foto en West Village es algo que no se debería ni decir. Y es que cuando lo visites no querrás guardar la cámara en ningún momento. Visitar West Village es como hacer un viaje en el tiempo. Calles tranquilas y casitas monísimas es lo que te encontrarás.

Nueva York | Pixabay

Times Square

De nuevo, habrás visto muchas fotos de Times Square. Pero, sin lugar a dudas, ninguna foto en esta famosísima calle de Nueva York repleta de carteles de neón va a quedar tan bien como la que te hagan a ti posando en ella.

Letreros en las calles | Pixabay

Letreros de las calles

Si hablamos de Londres o Madrid, es típico fotografiar los carteles del metro. Bueno, en Nueva York lo que no puedes olvidar si quieres completar tu álbum es hacerle una foto a los carteles de las calles. Son súper característicos porque tanto las redes sociales como algunas series de televisión se han encargado de convertirlos en símbolos de la ciudad.

Grand Central Station | Pixabay

Grand Central Terminal

Es una de las estaciones de tren más famosas no solo en Manhattan sino en todo el mundo. Así que en tu álbum de fotos de Nueva York debes guardar un hueco para ella.

Central Park | Pixabay

Central park... y sus ardillas

En Central Park tienes que hacer dos fotos distintas. La primera es esa en la que se verán los rascacielos de fondo; la segunda tendrá como protagonista a una de las muchas ardillas que habitan este conocido parque de Nueva York.

Panorámica del skyline de Nueva York | Pixabay

Skyline desde el Top of the Rock

Obviamente no puede faltar en tu álbum una foto del skyline de Nueva York. Para eso te recomendamos subir hasta lo alto del Top of the Rock, que es nada más y nada menos que un mirador de 70 plantas de alto, desde donde disfrutarás de unas vistas alucinantes de la ciudad.

Estatua de la Libertad | Pixabay

Estatua de la libertad

Tanto de cerca, cuando llegues, como de lejos con los rascacielos a su lado. Dos estampas típicas de Nueva York que seguro que disfrutas muchísimo capturándolas.