Filadelfia también florece en primavera

Filadelfia está inmersa ya en su espectacular festival del cerezo en flor pero estás muy a tiempo de disfrutarlo porque si bien comenzó en los últimos días de marzo, no termina hasta mediados de este mes; eso además de que Filadelfia en primavera merece mucho la pena más allá incluso de la flor de sus cerezos y de eso es de lo que queremos hablarte hoy: estos son los lugares de Filadelfia que querrás visitar en primavera:

West Fairmount Park, el primer parque urbano de la ciudad

Este fue el primer parque urbano de la ciudad y es a día de hoy un parque para todos los gustos y estilos de vida porque cuenta con zonas verdes, campos de atletismo, instalaciones artísticas y monumentos históricos además del zoo de Filadelfia, el Please Touch Museum, el Mann Center for the Performing Arts y el Shofuso Japanese House & Garden; puedes alquilar una bicicleta para recorrerlo a placer (porque es enorme…) y por supuesto recorrer los senderos entre cerezos en flor.

Shofuso, casa japonesa del S.XVII en Filadelfia | Imagen cortesía de Turismo de Filadelfia

Old City y South Street, paseos urbanos

El casco antiguo de Filadelfia, Old City, es la zona histórica de la ciudad y por tanto la más monumental; si más que de paseos históricos lo tuyo es el shopping y los paseos por las zonas con más estilo de las ciudades, entonces tendrás que pasear por South Street, te lo pasarás en grande descubriendo tiendas vintage, locales con música en directo o bares y restaurantes con ofertas gastronómicas internacionales de lo más variado.

Rutas y paseos junto al río Schuylkill

Son varias las rutas y paseos que se pueden disfrutar junto al río que cruza la ciudad, el Schuylkill, te recomendamos dos: el Martin Luther King Jr Drive, una pintoresca ruta peatonal kilométrica, es un camino muy popular entre los habitantes de la ciudad y uno de los favoritos para los amantes del running, si lo recorres entero llegarás a la zona de los cerezos en flor y al histórico puente Falls que data de 1895; The East Falls Loop es una ruta de 9 kilómetros también muy popular entre quienes practican deporte al aire libre.

Festival Subaru del Cerezo en Flor | Imagen cortesía de Turismo de Filadelfia

Festival Subaru del Cerezo en Flor

Este divertido y bello festival comenzó a finales de marzo pero le quedan todavía actividades por disfrutar hasta mediados de abril, entre ellas espectáculos de danza los días 8 y 9 de abril, también diferentes talleres para todas las edades y el momento grande del festival, el Sakura Weekend el fin de semana del 13 y 14 de abril; ese fin de semana podrás recorrer el Centro de Horticultura y el Arboreto del Centenario, participar en karaokes y en degustaciones de productos japoneses además de catar a placer las cervezas artesanales locales.

Centro Cultural Japonés Shofuso

Esta casa japonesa, con su tejado de hinoki, es de visita obligada; se trata de una casa del S.XVII ubicada en Fairmount Park con un jardín residencial precioso que refleja la historia de lo japonés en Filadelfia; este jardín, con su estanque koi y su patio, es de hecho uno de los mejores jardines japoneses de toda Norteamérica.