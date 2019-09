Si tuvieses que elegir sólo a uno de estos famosos Friends como guía seguro que no podrías resistirte al que fuera tu personaje favorito de la serie pero nosotros te recomendamos que no te limites a uno, quédate con todos los personajes porque son todos ellos (juntos), llevándote cada uno a sus rincones predilectos de la ciudad, los que consiguen no sólo que conozcas mejor la ciudad de los rascacielos sino su ciudad de los rascacielos, el Nueva York de Friends.

Restaurante en Little Italy | Civitatis

Con Monica lo tenemos claro, lo suyo era el buen comer y por eso con ella recorreríamos los restaurantes más sabrosos de Nueva York: una trattoria en Little Italy para una cena informal o un restaurante de alta cocina en la Quinta Avenida para una ocasión especial.

Si Monica se ocupa de alimentarnos el cuerpo, está claro que su hermano Ross hará lo propio con el alma porque nos llevaría a conocer algo de la gran oferta cultural de la ciudad; con él visitaremos el MOMA y el MET, y muy especialmente el Museo Americano de Historia Natural porque es en el que se inspira el Museo de Historia Prehistórica de Nueva York en el que Ross trabaja como paleontólogo en la serie.

Museo de Historia Natural de Nueva York | Civitatis

Comidos y cultivados llega el momento de ponernos en manos de Rachel, ella sería la guía perfecta para una tarde de compras por Nueva York ¿lo imaginas? visitaríamos las boutiques más exclusivas de la Quinta Avenida al más puro estilo Pretty Woman pero también nos colaríamos en los outlets más jugosos de la ciudad y de ahí saldríamos con la necesidad de una maleta extra para volver a casa.

Quinta Avenida | Civitatis

Phoebe, con su alma urbanita y alternativa ¿dónde crees que nos llevaría? con ella probablemente conoceríamos el Bronx o Harlem, barrios que Rachel no pisaría por voluntad propia pero que a Phoebe la seducirían y a nosotros nos permitirían hacernos una idea más exacta de cómo es Nueva York de disversa y cosmopolita.

Bronx | Civitatis

Si eres de los que se pierde por el deporte seguro que te pegarías a Chandler para dejar que él fuera tu guía aunque sólo fuera por disfrutar un partido de los Knicks en el Madison Square Garden.

Madison Square Garden | Civitatis

Dejamos a Joey para el final no porque sea el menos importante, de hecho era el personaje favorito de muchos (y de muchas…), sino porque con él lo más probable es que nos fuésemos de fiesta y descubriésemos Nueva York de noche, cuando llega el momento del baile y las copas.

