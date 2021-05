Este fin de semana Argentina está en Madrid

Argentina viene a FITUR para que tú vayas a Argentina y por eso, si eres de los que no dejará pasar la oportunidad de pasearse por la feria del turismo por excelencia este fin de semana, no debes tampoco perderte el espectacular stand de este país, tan espectacular que parece un paddock de Fórmula 1 y Moto GP, es además sostenible y 100% reciclable aunque eso no debe despistarte, Argentina se presenta como un destino referencia en mateira de bioseguridad y de naturaleza ¡y qué naturaleza!.

Argentina | Pixabay

El potencial turístico de Argentina es brutal y por eso la intención de los responsables de Turismo del país es desarrollar todo ese potencial y convertirse en referencia en ámbitos como el Turismo de Reuniones (profesional) o el Turismo Deportivo. Pero seguro que lo que te estás preguntando es ¿es seguro viajar ahora a Argentina? hasta 14 protocolos sanitarios se han desarrollado ya, cuentan también con sello Safe Travel respaldado por el Consejjo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y las previsiones de vacunación son muy positivas.

Argentina | Imagen cortesía de Turismo de Argentina

¿Qué puedes esperar de tu viaje a Argentina sin salir de FITUR? Durante el fin de semana, momento en el que la feria estará abierta al público en general, habrá un flashmob y un show de tango con homenaje a Diego Amando Maradozna y Astor Piazzolla incluidos; también se organizará un freestyler de fútbol y habrá un espacio en el que diferentes esferas de espejo, gracias a la tecnología audiovisual, reflejarán los paisajes más espectaculares de Argentina; también habrá un box en el que se podrá simular una visita a 6 regones del país.

Argentina | Imagen cortesía de Turismo de Argentina

Fútbol, tango, una rica gastronomía y unos paisajes brutales... ¿cómo no querer viajar a Argentina?

