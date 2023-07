Dubái también es para niños

Las espectaculares playas de Dubai, sus parques acuáticos y los magníficos servicios y clubs infantiles y juveniles de sus hoteles de lujo son motivos más que suficientes para que podamos considerar que Dubai es un destino de escándalo también para niños, pero entremos en detalles empezando por Legoland Dubai.

Lo primero que debes saber es que hasta el 31 de julio por cada adulto que compre una entrada para cualquiera de los Dubai Parks and Resorts podrá acompañarlo un menor de 13 años gratuitamente ¿cuáles son los Dubai Parks and Resorts más atractivos para los niños? Legoland Dubai, Legoland Water Park y Montiongate Dubai.

Dubai | Imagen cortesía de Turismo de Dubai

Claro que no todo va a ser juego y diversión sin más (y sin menos), en Dubai los más pequeños también podrán gozar de experiencias educativas estupendas como las que ofrece la Expo City Dubai, una exposición interactiva a la que los menores de 12 años y las personas con diversidad funcional pueden acceder gratis; sin dejar de hablar de experiencias educativas, podemos visitar el Woo-Hoo, un museo infantil interactivo en Al Quoz, aquí también entran gratis los niños de lunes a jueves a las 14 horas (siempre acompañados de un adulto que haya pagado su entrada, claro). el Centro Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum para el Entendimiento Cultura es también una visita más que interesante para disfrutarla con niños (especialmente si son ya adolescentes), además los menores de 12 años, acompañados de un adulto, entran gratis.

Dubai | Imagen cortesía de Turismo de Dubai

Los grandes edificios de Dubai y sus vistas y servicios son también atractivos para los más pequeños: las plantas 124 y 125 del Burj Khalifa, que es el edificio más alto (y cabe que también más famoso) del mundo o el observatorio Sky Views, a casi 220 metros de altura y en el hotel Address Sky View (antes de las 14 horas los menores de 12 años entran gratis acompañados de un adulto).

A estas visitas especialmente interesantes para niños se unen otras y por supuesto también las propuestas infantiles y juveniles diseñadas por los hoteles y resorts para mayor goce y diversión de sus huéspedes más jóvenes: el programa Kids Go Free de hoteles como el Atlantis, The Palm o el Park Hyatt Dubai, por ejemplo; ¿más actividades que resultarán atractivas a los más pequeños? El Mercato Mall y su propuesta circense o Nakheel Mall, donde los niños, y no tan niños, podrán saludar a Superman, a Batman, a Wonder Woman o a The Flash.