Dormir en Finlandia en verano

Finlandia en verano no es tan blanca ni tan fría como en invierno, en esta época del año luce su belleza y un encanto del que no muchos lugares del mundo pueden hacer alarde, si viajas a Finlandia en esta época del año podrás disfrutar de ese encanto y de esa belleza y también alojarte en lugares únicos y excepcionales como los que vamos a recomendarte a continuación:

Empezamos nuestra lista a lo grande, no te recomendamos un hotel ni un resort, tampoco una experiencia de camping, ni siquiera de glamping, te sugerimos alojarte en una isla privada; sí, como si fueras un adinerado magnate; esto puedes hacerlo en Sviskär, una pequeña isla del archipiélago Aland, eso sí, no esperes grandes lujos, allí te alojarás en una cabaña de ermitaño para cuatro personas, totalmente desconectado del mundo y gozando de la naturaleza isleña de este rincón del mundo. La desconexión llega a tal extremo que por no haber no hay ni tan siquiera electricidad así que tendrás que vivir con la luz del día y disfrutar, eso sí, de la sauna de leña y de un baño en el mar Báltico.

Uhkua | Imagen cortesía de Turismo de Finlandia (Visit Finland)

Uhkua es otro alojamiento único y muy en la línea de Sviskär; se trata de una cabaña en medio de un lago, el lago Saimaa, una cabaña flotante a la que solo se puede llegar en barca y remando, no en vano estamos en el mayor lago de toda Finlandia; ten en cuenta, eso sí, que esta cabaña no puede acoger a más de tres huéspedes que podrán disfrutar de un baño en el lago, de una sauna flotante, de paseos en canoa que te llevarán hasta joyas como las pinturas rupestres de Astuvansalmi.

Villa Berg tampoco es un alojamiento tradicional ni tiene nada que envidiar a los dos anteriores: está en el archipiélago Pellinge de Porvoo y fue, antes de ser un alojamiento único, un almacén de pescado; se trata de una villa excavada en la roca negra de este archipiélago, en lo más alto de aun acantilado y gozando, por tanto, de excepcionales vistas al mar. ¿Y qué puedes hacer aquí además de disfrutar de este alojamiento singular? Disfrutar de excursiones de pesca, por ejemplo, o safaris en moto acuática.

Villa Berg | Imagen de Villa Berg Pellinge, cortesía de Turismo de Finlandia (Visit Finland)

Si eres un amante de los alojamientos singulares y quienes dejar el calor atrás durante unos días cabe que Finlandia sea tu mejor opción…