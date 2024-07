El verano finlandés es cálido… solo en comparación con su invierno, claro, por eso es ideal para quienes cuando suben las temperaturas buscan destinos en los que el termómetro no se dispara hacia los 40 grados como si no hubiera un mañana ¿y qué podemos esperar del verano finlandés? Eso es lo que vamos a contarte a continuación:

Música en Helsinki

Lo mejor dees la sugerente mezcla de naturaleza y urbanismo que nos ofrece: tiene lo mejor de las capitales importantes (museos, restaurantes…) y lugares naturales de escándalo como laa solo 10 minutos en barco de la tierra continental y famosa por sus playas de arena y zonas de acampada y la

Y en cuento a la música, no te puedes perder el Flow Festival que se celebra en agosto y en el que actúan tanto artistas internacionales como locales.

Helsinki en verano | Pixabay

Laponia sin nieve

Cuando pensamos enimaginamos paisajes nevados pero lo cierto es que en verano en Laponia finesa no hay nieve ni auroras boreales, tampoco está Papá Noel, claro, pero el lugar mantiene toda su magia, los paisajes son igualmente espectaculares (aunque no blancos) y funcionan divinamente las saunas a orillas del Jerisjärvi (lugar sagrado de los Sami) y también a orillas del lago Heikinjärvi.

No hay auroras boreales, decíamos, pero sí sol de medianoche, es más, es precisamente este uno de los grandes atractivos de Laponia en verano; para disfrutarlo lo mejor es que contrates una excursión a alguno de los parques naturales que llegan más allá del Círculo Polar Ártico.

Lago Saimaa | Pixabay

Turismo activo en la Región de los Lagos

La región de los lagos en Finlandia es un escenario brutal en cualquier época del año pero en verano es si cabe más disfrutable por la gran oferta de actividades al aire libre, un escenario de turismo activo de escándalo; ¿visitas imperdibles?(4.400 kilómetros cuadrados de lago…) y que puede recorrerse en canoa si te animas a remar y, si no es así, en barco de vapor; puede incluso que veas algunas de las focas anilladas que viven en esta zona.

Claro que no todo va ser navegar… Koli es otra de las visitas imperdibles de Finlandia en verano gracias los numerosos senderos que ofrece a los amantes del senderismo de todas las edades y es que se trata de un parque natural en el que descubrirás más de 4.000 especies de plantas y animales.

Músicos callejeros en Helsinki | Pixabay

Fiestas populares en Finlandia

Si viajas a Finlandia en verano no puedes perderte sus fiestas más auténticas, las más finlandesas, las que te permitirán conocer mejor este feliz país: el, el campeonato deo el campeonato del mundo de… ¿y por qué estos concursos o festivales en particular? Porque se explican por sí mismos: el 75% de la superficie de Finlandia está cubierta de árboles ¿cómo no abrazarlos?; enha más de 50 grupos de heavy meta por cada 100.000 habitantes (pues eso, hacen hasta punto al ritmo de heavy metal) yPodríamos considerarlas un símbolo del país… y calentarlas es un arte.