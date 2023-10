Estos son algunos de los hoteles más antiguos del mundo

Aunque es cierto que gran parte de los hoteles más antiguos del mundo están en Europa, el Libro Guinness de los Récords nos recuerda que no así los más antiguos, esos están en Japón; se trata del Nishiyama Onsen Keiunkan, del que ya os hablamos en Viajestic, y del Hoshi Ryokan; ambos están en funcionamiento desde el S.VIII…

¿Y el hotel más antiguo de España? ¿Sabes cuál es y dónde se encuentra? Se trata del Hostal de los Reyes Católicos, hoy Parador Nacional y ubicado en la Plaza del Obradoiro, junto a la imponente Catedral De Santiago; nació como Hospital Real para acoger a los peregrinos que llegaban a través del Camino De Santiago, de ahí que sea popularmente conocido como Hostal. Está en funcionamiento desde el año 1499.

Fachada del Hostal de los Reyes Católicos | Imagen cortesía de Turismo de Santiago de Compostela

Si bien nos puede parecer antigüedad más que suficiente la del Hostal de los Reyes Católicos, la verdad es que, sin salir de Europa, encontramos algunos hoteles que le ganan en edad:

El hotel Zum Roten Bären, en Friburgo, por ejemplo, funciona desde el año 1120, el The Old Belle en Hurley (Reino Unido) desde 1135, The Old Belle Hotel en Malmesbury (Reino Unido) desde 1220 y el The Maid Hotel, también en Reino Unido, desde 1287.

Hay más, como el Orso Grigio en Italia que lleva abierto desde el año 1467 o el famoso hotel Interlaken en Suiza, en funcionamiento desde 1323; la cuestión es ¿quieres alojarte en alguno de los hoteles más antiguos del mundo?

Old Hall Hotel | Imagen de Rept0n1x en Wikipedia, licencia CC BY-SA 3.0

La respuesta, en nuestra opinión, es clara: sí, sí quieres ¿por qué? En primer lugar porque se trata de hoteles no sólo con historia sino con encanto y lujo, tenemos a rendir homenaje a nuestra propia historia y estos establecimientos centenarios son cuidados con gran detalle; además alojarnos en estos lugares nos permite recorrer espacios que antes ocuparon gentes que admiramos: Felix Mendelssohn o Lord Byron, por ejemplo y entre otras celebridades, se alojaron en el hotel Interlaken, en Suiza; María de Escocia fue hecha encarcelar por Isabel I en el Old Hall Hotel y en el The Old Bell se alojaron gentes tan populares como Greta Garbo, Elizabeth Taylor, Richard Burton o el mismísimo Winston Churchill.