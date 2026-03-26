Descubrimos el Palacio Federal Legislativo, uno de los grandes atractivos de Caracas

Viajamos a Venezuela, concretamente hasta la preciosa ciudad de Caracas. Allí nos podemos topar con un gran número de monumentos y edificaciones verdaderamente sorprendentes y espectaculares, como es el caso del Palacio Federal Legislativo.También conocido como Capitolio Federal, estamos ante la sede y edificio principal del Poder Legislativo Federal, y está situado en diagonal a la Plaza Bolívar de Caracas.

Al tratarse de la sede de uno de los Poderes Públicos de Venezuela, es evidente que estamos ante una edificación de gran valor arquitectónico, político e institucional. De hecho, se trata de uno de los legados del primer gobierno de Antonio Guzmán Blanco, en su interés de tratar de modernizar la ciudad de Caracas.

Desde 1877, esta imponente construcción fue sede de los tres Poderes de la Nación, que son el Ejecutivo Federal, el Judicial y el Legislativo. A pesar de todo, desde 1961, es de uso exclusivo del Poder Legislativo Federal. Como consecuencia de su gran importancia histórica y cultural, este edificio fue declarado Patrimonio Nacional en agosto de 1997. Con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la capital de Venezuela.

Palacio Federal Legislativo de Caracas, a través de su historia

Su construcción comenzó a mediados de septiembre de 1872, inaugurándose parcialmente en febrero de 1873. La obra no se terminó hasta el año 1877. Cabe destacar que, tiempo antes de su construcción, al menos hasta seis edificios diferentes fueron utilizados como sede del Congreso en varias ciudades. Para el Primer Congreso de Venezuela, entre 1811 y 1812, se utilizó la Casa de José Antonio Pacheco y, posteriormente, fue trasladada a la Capilla de Santa Rosa de Lima en Caracas.

Palacio Federal Legislativo de Caracas | Imagen de PAULINO MORAN, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

En cuanto al Segundo Congreso de Venezuela, abarca los años 1819 a 1821, y fue utilizada la Casa del Congreso de Angostura, lugar donde se creó la conocida como Gran Colombia. Con posterioridad, a partir de 1830, para el Congreso de la República de Venezuela se utilizó la Casa de la Estrella (1830-1831). Además, entre 1831 y 1842, ambas Cámaras funcionaron en diferentes puntos de Caracas. No podemos dejar de mencionar el Palacio de las Academias (1842 – 1873) y, desde 1873, el actual Palacio Federal Legislativo de Venezuela.

En febrero de 1873, por primera vez, sesionaron las Cámaras Legislativas en el Capitolio, siendo elegido Antonio Leocadio Guzmán, padre de Antonio Guzmán Blanco, como Presidente del Senado y del Congreso. Pero no todo queda ahí, puesto que Jesús María Paúl fue escogido como Presidente de la Cámara de Diputados.

En la actualidad, allí funciona la Asamblea Nacional de Venezuela, donde se llevan a cabo las diversas sesiones tanto ordinarias como extraordinarias del órgano unicameral. Antes de las transformaciones políticas que sucedieron a partir de 1999, era sede del antiguo Congreso Nacional bicameral. La extinta figura del Senado de la República estuvo presente en el país desde que, en 1811, se promulgó la Constitución Federal, hasta que la Constitución de 1961 fue derogada en 1999.