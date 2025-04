Catedral de Bagrati: qué Rey ordenó su construcción y por qué lo hizo

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Georgia, uno de los países más sorprendentes y con más encanto que podemos encontrar en Europa. Como no podía ser de otra forma, allí nos encontramos con un gran número de construcciones y monumentos que no dejan absolutamente indiferente a nadie. Un claro ejemplo es la Catedral de Bagrati.

También conocida como Catedral de la Dormición o Catedral de Kutaisi, se erigió en el siglo XI y, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la ciudad georgiana de Kutaisi. Se construyó con la intención de conmemorar la unificación del país por parte del Rey Bragat III. Además, el Rey David IV El Constructor fue coronado en esta Catedral en el siglo XII.

La Catedral de Bagrati, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que estamos ante uno de los templos más antiguos de Georgia por lo que, inevitablemente, ha sido testigo de numerosos hechos históricos. Su construcción comenzó antes de la Era Dorada de Georgia por lo tanto, para conocer el origen de esta Catedral, debemos centrarnos en la figura del Rey Bragat III.

Por aquel entonces, en 978, ascendió al tono como rey de los Abkhazianos. Fue él quien logró unificar las tierras georgianas en un solo reinado. De ahí que se tomase la decisión de construir una Catedral, con la intención de no olvidar este importante hecho histórico. Las obras finalizaron en 1003.

Catedral de Bagrati | Imagen de Brave Lemming en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Tiempo después, concretamente en 1089, el Rey David IV El Constructor fue coronado en este templo. Como curiosidad, su nombre está asociado a la histórica Edad Dorada de Georgia, puesto que con tan solo 16 años se convirtió en Rey. A pesar de su corta edad, lo cierto es que hizo numerosas reformas, provocando que la cultura y la economía del país comenzasen a resurgir.

Como no podía ser de otra manera, con el paso de los siglos, la Catedral de Bagrati ha sido el eje de la ciudad, no solamente a nivel religioso sino también social. En el siglo XVII, se cedió a los turks una de las principales fortalezas de Kutaisi. Las constantes batallas provocaron que los turks colocasen pólvora bajo los cimientos de la Catedral. A pesar de que esa explosión no dañó las paredes, sí que acabó colapsando. Esto hizo posible que, durante más de tres siglos, el templo estuviese en estado semi arruinado.

Catedral de Bagrati | Imagen de Dudva en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

En el siglo XXI, el presidente georgiano Mikheil Saakashvili tomó la firme decisión de restaurarlo. Su objetivo era recuperar uno de los mejores ejemplos de arquitectura georgiana que podíamos encontrar, que era esta Catedral. En su momento, el presidente recibió muchísimas críticas pero, aun así, siguió con su cometido. Se preservó tanto la arquitectura como el estilo antiguos, pero también se añadieron elementos modernos. De ahí que fuese eliminada del listado de la UNESCO.

Como curiosidad, este templo puede ser visto desde prácticamente cualquier parte de la ciudad. Para poder llegar hasta él, hay que subir la colina en la que se encuentra. Desde ese mismo punto, además, encontrarás una de las mejores vistas de Kutaisi, sobre todo cuando coincide con el atardecer y se encienden todas las luces de la ciudad.