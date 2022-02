Broadway: 2x1 en febrero

17 son las producciones de Broadway que del 14 al 27 de febrero venden sus entradas con un atractivo descuento: dos por el precio de una, es lo que llaman la Semana (semanas en realidad) Off-Broadway que se viene celebrando desde hace la 13 años.

NYC & Company, en asociación con Mastercard, ha puesto en venta las entradas con este más que atractivo descuento y a pocas ganas que tengas de viajar a Nueva York seguro que estás ya buscando vuelo y hotel para disfrutar de esta estupenda oportunidad ¿qué espectáculo elegirás? Estos son los incluidos en la NYC Off-Broadway Week 2022:

Barococo. Off-Broadway | Imagen de Leslie Swan, cortesía de NYC Go.

Barococo, una historia aristocrática ambientada en el S.XVIII, en tiempos del Barroco y el Rococó

Beauty and the Beast, un clásico donde los haya, si viajas con niños ya sabes qué entradas debes comprar...

Blue Man Group, música, risa y sorpresas es lo que ofrecen estos hombres de azul

English, a ratos comedia y a ratos drama... imperdible para los estudiantes de inglés como segunda lengua

Jersey Boys, musical que cuenta la historia de un grupo de jóvenes de Jersey que se convirtieron en estrellas del pop

Lady Simpleton (La Dama Boba), si no quieres vértelas con el inglés este es tu espectáculo, es en castellano con subtítulos en inglés

Monday Night Magic, una de ilusionismo...

The Office! A Musical Parody, un divertido musical basado en la famosa serie de televisión

On Sugarland, un drama muy personal acerca de una mujer que se adentra en su pasado familiar

Out of Time, para amantes de los monólogos

Perfect Crime, nada menos que la producción no musical que más tiempo ha permanecido en cartel en el NYC Theater

The Play That Goes Wrong, apta incluso para niños dicen que se trata de una comedia hilarante que está entre los Monty Python y Sherlock Holmes

Prayer for the French Republic, el drama de Joshua Harmon

Sandblasted, es la historia de Angela y Odessa, dos mujeres atraídas por la gurú wellness Adah

Space Dogs, un musical que recuerda a Laica, la perrita lanzada al espacio por los rusos durante la guerra fría

STOMP, un show de percusión apto para todos los públicos

Tambo & Bones, un drama que gira alrededor del racismo

¿Quieres saber más? ¿Comprar ya tus entradas tal vez? Puedes hacerlo aquí: NYC Off Broadway Week