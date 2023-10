BRAFA 2024: la cita artística con la que estrenaremos año nuevo tendrá lugar en Bruselas

Hacia finales de enero, para cuando la Navidad sea poco más que un recuerdo, Bruselas pondrá en marcha la 69 edición de BRAFA, una feria de arte y antigüedades que en 2024 rinde homenaje al movimiento artístico del surrealismo, que conmemora su centenario; Bruselas se convierte así en el lugar ideal para descubrir el modo en el que los maestros surrealistas iban más allá de la representación real del mundo sin caer en el arte abstracto propiamente dicho.

El invitado de honor en esta edición será la Fundación Paul Delvaux porque, además, se cumplen 30 años del fallecimiento de este importante pintor belga de la corriente surrealista; su obra nos transporta a un mundo onírico dominado por las figuras femeninas, mujeres que se presentan normalmente solas y absortas en sí mismas, casi somnolientas; son figuras envueltas en ambientes oscuros, preferiblemente nocturnos, y cuyos ojos se convierten en ventanas a través de las que descubrimos su ensimismamiento.

Paul Delvaux (1897-1994), Les Suivantes, 1977 | Photo Vincent Everarts © Foundation Paul Delvaux, Belgium, SABAM 2023

Aunque el surrealismo vaya a ser el centro de la feria, ésta no perderá en absoluto su aire ecléctico y presentará obras desde el arte antiguo hasta el contemporáneo y anticipará también las nuevas tendencias del mercado del arte manteniendo siempre la alta calidad que la caracteriza.

Son nada menos que 132 las galerías de arte procedentes de 14 países diferentes que contarán con representación propia en BRAFA, España es por supuesto uno de esos países y hasta 3 galerías de nuestro país tendrán su espacio en BRAFA 2024, serán la Galería Nicolás Cortés de Madrid (especializada en antiguos maestros de la pintura, el dibujo y la escultura y en arte Latinoamericano), la galería Montagut de Barcelona (especializada en arte tribal) y la galería Jordi Pascual, también de barcelona (y especializada en arte moderno y contemporáneo).

Si eres un amante del arte, en particular del arte moderno y no digamos ya si eres coleccionista, BRAFA Art Fair es una cita que no te puedes perder: será en Bruselas, en el espacio de la Expo, desde el 28 de enero y hasta el 4 de febrero.