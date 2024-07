Basílica de Nuestra Señora de Luján: ¿por qué se conoce como Santuario Nacional de Argentina?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo hasta el precioso país de Argentina. Allí, como no podía ser de otra manera, podemos disfrutar de un gran número de construcciones, monumentos y rincones de ensueño. ¡Cada vez son más las personas que no dudan en visitar este país para dejarse llevar por su encanto! Entre las numerosas cuestiones que tienes que conocer en primera persona, no podemos dejar de mencionar la conocida como Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Situado a unos 70 kilómetros de Buenos Aires, este templo es considerado como uno de los mejores ejemplos en cuanto a estilo neogótico de Argentina se refiere. Está dedicada a Nuestra Señora de Luján, patrona de este país. Motivo por el cual es conocido como el “Santuario Nacional de Argentina”.

Interior de la Basílica de Nuestra Señora de Luján | Imagen de Luis Argerich en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

La Basílica de Nuestra Señora de Luján, a través de su historia

Para conocer su origen tenemos que viajar al año 1685. Por aquel entonces, se tomó la decisión de erigir una pequeña capilla que, en 1730, pasó a ser una parroquia. La cantidad de fieles fue aumentando considerablemente, por lo que se vieron obligados a construir un templo aún más grande. Éste se inauguró el 8 de diciembre de 1763. Un templo que, en 1905, fue demolido.

A principios de mayo de 1890, el Padre Jorge María Salvaire fue el encargado de empezar la construcción del edificio que actualmente está en pie. Uldéric Courtois, reconocido arquitecto francés, fue el que se encargó de las obras. En diciembre de 1910, la iglesia fue bendecida e inaugurada. Eso sí, por aquel entonces, las dos torres todavía no existían. En noviembre de 1930, el Papa Pío XI le concedió el título de basílica menor, mientras que no se dio por finalizado el templo hasta 1935.

Basílica de Nuestra Señora de Luján | Imagen de Luis Argerich en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Entre las numerosas cuestiones a tener en cuenta de esta Basílica de Nuestra Señora de Luján, es que en abril de 1934 se estableció la diócesis de Mercedes con una bula del Papa Pío XI. En mayo de 1996, se decidió añadir este título de Luján, quedando como nombre ‘Diócesis de Mercedes-Luján’. En noviembre de 1997, a través de una bula del Papa Juan Pablo II, se elevó a rango de arquidiócesis “dependiente directamente de la Santa Sede”. Tan solo un año después, esta Basílica fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Por lo tanto, si estás pensando en visitar Argentina, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta el mismo punto en el que está ubicada la impresionante y sorprendente Basílica de Nuestra Señora de Luján. No solamente llama poderosamente la atención por su impactante belleza arquitectónica, sino también por toda la historia que hay detrás. Es más, no es ningún secreto que en este templo se respira un ambiente muy especial, una paz y una tranquilidad que son difíciles de explicar. ¡Estamos completamente convencidos de que no te va a decepcionar!