Península de Karaburun, la Albania menos conocida (y más paradisíaca)

El paisaje de esta península es muy peculiar porque está formado por rocas calizas y kársticas lo que compone un paisaje abrupto, con muchos acantilados, cuevas y calas escondidas bañadas por el Mar Jónico; ¿suena atractivo? Pues a este paisaje añádele la siguiente información: es una zona poco habitada, prácticamente virgen, con una gran biodiversidad tanto terrestre como marina; en cuanto su vegetación, se compone de matorrales mediterráneos y bosques de pinos y encinas.

Ahora bien, si quieres disfrutar de este espectacular paisaje tienes que tener en cuenta que no es muy accesible lo que lo convierte en un destino espectacular para los amantes del turismo activo y de aventura: a la península de Karaburun solo se puede acceder por mar o a pie porque no hay carreteras que la conecten directamente con la ciudad de Vlorë, que es la más cercana. Además esta península es también un destino espectacular para ecoturistas porque es un parque natural tanto terrestre como marino.

Lo primero que necesitas saber para visitar esta península albana es cómo llegar a ella: el mejor acceso es en barco y desde Vlorë; si no tienes demasiado tiempo puedes contratar en esta ciudad una excursión de un día que no solo te muestre lo más espectacular de Karaburun sino también la isla de Sazan; el otro modo de llegar aquí es caminando desde la zona de Orikum o Palasë, ahora bien, ten en cuenta que es una ruta muy exigente, no es apta para todos los públicos.

Y ahora que sabes cómo llegar… ¿Cuáles son los lugares de la península de Karaburun que querrás conocer si viajas hasta esta zona de Albania? ¿Y qué actividades podrás disfrutar aquí? A continuación te lo contamos:

Cueva de Haxhi Aliu

Cueva de Haxli Aliu | Imagen de Pasztilla aka Attila Terbócs, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Es una cueva marina espectacular a la que solo se puede acceder por mar, se puede llegar a ella desde Vlorë y desde Dhërmi; ¿sabes quien era Haxhi Ali? Se trata de un legendario corsario del S.XVIII que usó esta cueva como refugio, de ahí que lleve a día de hoy su nombre. Si te animas a visitar recuerda llevar una linterna impermeable para explorar el interior de la cueva.

Playa de Grama

Playa de Grama | Imagen de Silva.arapi, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Esta playa es una de las más famosas de Albania pero también una de las más aisladas; es famosa por su arena blanca, por sus aguas cristalinas y por las espectaculares paredes de acantilado en las que se conservan antiguas inscripciones en latín y griego allí dejadas por antiguos marineros. Aquí se puede disfrutar de un estupendo día de playa e incluso se puede acampar.

Ruinas y búnkeres del periodo comunista

Búnkeres en la penísula de Karaburun | Imagen de Arianit, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Durante el periodo comunista, hasta los años 90, esta península estuvo militarizada y todavía se conservan los búnkeres y túneles construidos entonces y que hoy, aunque están abandonados, ahí permanecen y se pueden visitar.

Bristan, Skaloma y Dafina

Skaloma | Fation Plaku, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

La península de Karaburun tiene una costa recortada en la que podemos visitar preciosas bahías y calas espectaculares, perfectas para nadar en paradisíacas playas con aguas color turquesa; ten en cuenta que a estas calas solo se llega en barco o andando a través de rutas a veces complicadas ¿las más bellas? Bristan, Skaloma y Dafina.

Parque Marino Karaburun-Sazan

Isla Sazan | Pasztilla aka Attila Terbócs, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

El área protegida de esta península de Albania incluye también la isla de Sazan; si eres un amante del buceo podrás contratar un tour de buceo desde Vlorë para conocer bien este parque marino pero no es necesario que te sumerjas para disfrutarlo, esta zona es perfecta para la práctica del snorkel, disfrutarás viendo bancos de peces, tortugas marinas y zonas de arrecifes.

Senderismo por la cordillera de Karaburun

Rutas por la península de Karaburun | Imagen de Atacameño, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Si lo tuyo es el senderismo y la aventura te encantará esta ruta porque no lo solo te sorprenderás ante la flora endémica y las antiguas construcciones militares que salpican la ruta sino que también te maravillarás ante las espectaculares vistas del Mar Jónico y del canal de Otranto. Ten en cuenta que tendrás que llevar agua y equipo de montaña porque hoy han infraestructura turística ya no en esta ruta sino en toda la península de Karaburun.