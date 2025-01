Mejores lugares de Europa para disfrutar de un rico y reconfortante chocolate caliente

Si hablas de disfrutar de un chocolate a la taza en Madrid no habrá quien no te recomiende la chocolatería San Ginés, que no es la única de la capital pero sí la más célebre, ahora bien, eso del chocolate caliente no es una cosa castiza, desde que el cacao nos llegó de América y aprendimos a prepararlo a la taza, Europa entera se ha rendido al reconfortante placer de degustarlo, ahora bien ¿sabes cuáles son los mejores lugares de Europa para saborear un rico chocolate caliente? A continuación te recomendamos algunos, no vamos a irnos a lugares recónditos sino a grandes capitales que seguro visitarás algún día, toma nota de dónde pedir tu taza de chocolate:

Bruselas

Empezamos por Bélgica porque al chocolate belga le precede su fama, claro que no hablamos de bombones que te traes a casa como souvenir, recuerdo o regalo comestible sino de chocolate a la taza como el que te sirven en la Maison Pierre Marcolini o en Neuhaus; si visitas Bélgica no te prives del placer de disfrutar de su chocolate a la taza porque dicen que es el más cremoso y auténtico del mundo…

París

París bien vale una taza de chocolate caliente, especialmente si decidas no jugártela a ir al Angelina en la Rue de Rivoli, un café famoso por su chocolate caliente, espeso e intenso… L’Africain, le llaman.

Viena

Los cafés vieneses sirven también un rico chocolate a la taza que suelen acompañar, además, de una rebanada de sachertorte (un pastel típico de Austria que se prepara con una base de bizcocho de chocolate ligeramente seco, mermelada de albaricoque y cobertura de chocolate negro). El Café Central es uno de los lugares más recomendados para disfrutar de un chocolate caliente en Viena, también el Demel.

Praga

¿Eres un amante del cacao puro? ¿Lo disfrutas más que el clásico chocolate con leche? Entonces que viajar a Praga porque los cafés de la capital checa tienen fama de servir el mejor chocolate caliente al estilo europeo, espeso, casi como una crema de cacao… ¿un café en particular? El Choco Café U Cervené Zidle.

Londres

Londres es también una ciudad en la que se agradece una taza de chocolate caliente, especialmente si viajas en invierno, claro… y más especialmente todavía si lo haces en enero a cuenta de sus famosas rebajas; ¿dónde disfrutar de esa rica taza de chocolate caliente? En Said Dal 1923, un centenario café del barrio del Soho que sirve auténtico chocolate italiano que lo hace además, de un modo un tanto especial, con una capa de chocolate derretido alrededor de la taza.

Copenhague

Para disfrutar de un rico chocolate caliente en la capital danesa, Copenhague, la mejor opción es visitar la confitería más antigua del país, La Glace porque, además, acompañan el chocolate con sugerentes pasteles tradicionales daneses.

Si después de este viaje de taza en taza de chocolate no te mueres por tomarte una... es que el chocolate no es lo tuyo.