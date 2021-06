Así serán las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria

Las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria se celebrarán, observando todas las medidas de seguridad necesarias, durante tres semanas en las que están convocados 50 actos culturales para públicos de todos los gustos, estilos y edades. Y es que en Las Palmas hay ganas de fiesta tanto porque 543 años de historia lo merecen como por el hecho de que el pasado año no pudieron celebrarse y ya que el 542 se quedó como el cumpleaños que no se pudo celebrar, ahora toca desquitarse, eso sí, con total seguridad: aforos limitados, necesidad de reserva de localidades, test PCR a quienes actúan sin mascarilla, distancia entre no convivientes, mascarilla obligatoria... nada que no sepamos.

Las Palmas de Gran Canaria | Pixabay

Fue el 24 de junio de 1478 cuando Juan Rejón levantó, con su destacamento de la corona de Castilla, un asentamiento conocido como el Real de las Tres Palmas y así y ahí comenzaba a escribirse la historia centenaria de esta isla. Claro que las fiestas comiezan semanas antes del día 24 y de la noche de San Juan.

El 4 de junio se leerá el pregón y tendrá lugar el primer espectáculo de las fiestas: Estrellas de la danza, dirigido por Jacob Hernández con música de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas que actuará bajo la batuta del maestro Vienés Thomas Rössner. Y tras un comienzo así de espectacular se sucederán, a lo largo y ancho de las tres semanas siguientes y en diferentes lugares de la isla, diferentes eventos y espectáculos para mayor gloria de Las Palmas de Gran Canaria.

Recintos al aire libre como el parque Santa Catalina o el parque Doramas, el patio del Palacete Rodríguez Quegles o la plaza de santa Ana serán testigos de este rico programa de fiestas, también espacios culturales como el Edifico Miller, el Museo Castillo de Mata, el Teatro Pérez Galdós o el Museo Elder.

Conciertos | Imagen cortesía de Las Palmas de Gran Canaria

Habrá conciertos, especialmente del 18 al 24 de junio y en el parque de Santa Catalina donde será Pablo Milanés quien ponga un broche de oro a las fiestas con su concierto la noche de san Juan; pero antes de llegar ahí habrá más música y más cultura: en este mismo recinto actuarán Olga Cerpa y Mestisay Feedonia, la Banda Sinfónica Municial, The Bootle Beatles y el Colorao; en el parque Doramas lo harán Miriam Fleitas y la D'Local Groove, también Djazia Satour y las migas.

¿Más eventos? propuestas infantiles, teatrales y el tributo Dave Brubek por Sergio Alonso Quintet en la Sala Miller, el espectáculo musical The Radio Fest Orchestra en el Teatro Pérez Galdós y la Orquesta Sinfónica del Atlántico y su espectáculo Tardes de Broadway en el Auditorio Alfredo Kraus. Y, como no todo va ser música, poesía y arte en el palacete Rodríguez Quelgles y en el Museo Castillo de la Mata además de varias actividades programadas relacionadas con el V Centenario de la llegada de los ingleses a la isla en el Museo Elder de la Ciencia y la tecnología.

Del 4 al 24 de junio aburrirse en Las Palmas de Gran Canaria será, sencillamente, imposible; así lo demuestra el programa de sus fiestas fundacionales que puedes consultar aquí.