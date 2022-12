Así celebrarán en Malta el final del año

Te contamos ya hace unas semanas que Malta es un destino de lo más navideño, no hay rincón del archipiélago maltés que no se ilumine en esta época del año y sus más de 300 iglesias crean además un ambiente especialmente espiritual que no deja de ser de lo más festivo, al fin y al cabo lo que celebramos estos días es un nacimiento; y si la Navidad es especial en Malta no puedes ni imaginar cómo y cuánto llega a serlo el día de fin de año, el 31 de diciembre porque los malteses despiden al año viejo con tanta fiesta como reciben al año nuevo.

¿Planes a disfrutar en fin de año en Malta? Los hay para todos los gustos y estilos pero tanto si eres un sibarita como un romántico o un aventurero empedernido hay uno que no vas querer perderte, es más, no podrías perdértelo aunque quisieras si estás el día 31 de diciembre en Malta porque no es que lancen fuegos artificiales, al fin y al cabo eso sucede en muchos lugares del mundo, es que el cielo entero del archipiélago se ilumina con ellos; ¿el mejor destino para disfrutarlos? Sin duda la capital, La Valleta, porque hay muchos restaurantes que nos ofrecen cenar ya con vistas espectaculares que se vuelven inolvidables cuando el cielo empieza a iluminarse con fuegos artificiales. Un aviso: si más que el ambiente festivo o una cena estupenda a pie de playa son los fuegos artificiales lo que más te atrae, ten en cuenta que los mejores lugares para verlos son la playa de Slieja y Sant Julian's.

Paceville. St Julian's | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Si además de disfrutar del cielo iluminado de Malta quieres gozar de una cena de alta cocina no tienes más que reservar mesa en alguno de los restaurantes malteses que lucen el más prestigioso galardón gastronómico, alguna Estrella Michelin; a continuación te contamos cuáles son y dónde encontrarlos.

En Valleta son varios los restaurantes que lucen alguna Estrella Michelin, concretamente estos: Under Grain, Noni e ION - The Harbour, Rubino y Grain Street. En Mdina, la antigua capital de Malta, podrás cenar en el restaurante De Mondion; en Balzan está el Bahía, en Birgu el Terrone y en Millieha el Commando.

Si más que un viaje gourmet o de fiesta quieres vivir una escapada romántica en Malta tendrás sobradas opciones para hacerlo; si quieres que sea además un viajes wellness nada como reservar en alguno de los hoteles con SPA del archipiélago como el Hotel Kempinski en la isla de Gozo y, sin dejar la isla de Gozo, si prefieres una experiencia natural e incluso rural lo mejor será que reserves en alguna de las farmhouses de esta bonita isla, algunas de ellas tienen más de 400 años de antiguedad pero, no temas, cuentan con todas las comodidades que puedas desear.

Cena con vistas | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Claro que cabe la posibilidad de que si viajas en fin de año sea porque eres un viajero incansable, un aventurero incurable, uno de esos que aprovecha el año hasta su último minuto para gozar del mundo y de la vida... En ese caso Malta te ofrecerá otras posibilidades: el archipiélago cuenta con más de 1.300 rutas para senderistas, las hay para todos los gustos, estilos y niveles: las costeras son probablemente las más espectaculares aunque recorrer la isla de Comino a pie en un sólo día es también una aventura única. ¿Te parece poca aventura esa de caminar aunque sea al borde de un precipicio? Prueba entonces con el parapente...