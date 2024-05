Arco español de Galway: su historia y por qué recibe ese curioso nombre

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Irlanda, concretamente a la ciudad de Galway. Estamos ante uno de los rincones menos turísticos del país pero que, poco a poco y con el paso de los años, ha ido recibiendo a cada vez más curiosos que se acercan hasta este lugar para descubrir su encanto.

Y es que Galway cuenta con un gran número no solamente de construcciones, sino también de monumentos y otros tantos rincones de ensueño que no dejan absolutamente indiferente a nadie, ni mucho menos. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en el conocido como Arco Español. Se trata de uno de los restos de la muralla que se erigió en la ciudad irlandesa.

Debemos tener en cuenta de que, antes de que se construyese, este punto era conocido como nada más y nada menos que Cabeza de la muralla. Es más, mantuvo ese nombre hasta no hace mucho tiempo. Lo cierto es que, originalmente, se trataba de una extensión de la muralla que iba desde la Torre de Martín hasta la orilla izquierda del río Corrib, es decir, justo enfrente de Claddagh.

Arco español de Galway | Imagen de Bob Linsdell en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Cabe destacar que, anteriormente, fue una escuela fundada por nada más y nada menos que por Dominick Lynch Fitz-John. Aunque, eso sí, fue por poco tiempo. Sea como sea, estamos ante uno de los puntos más estratégicos de la ciudad. Algo que quedó demostrado en la etapa comprendida entre los años 1584 y 1588. El objetivo era claro: proteger en la medida de lo posible aquellos barcos atracados en los muelles de Galway. Estos estaban ubicados en un área que, antiguamente, era la lonja y actualmente se conoce como Spanish Parade.

Por lo tanto, ahí encontramos la curiosa vinculación que existe con el nombre que tiene este Arco que está ubicado en la ciudad irlandesa. Sea como sea, lo cierto es que este monumento se ha convertido, indudablemente, en uno de los monumentos más conocidos de Galway. No solamente por la historia que hay detrás sino porque también, a través de él y desde la Spanish Parade podemos acceder al paseo The Long Walk pero, también al Museo de la Ciudad, entre otras cuestiones.

Precisamente por estos dos elementos, y por su vinculación con el Arco español, debemos viajar a la etapa comprendida entre los años 1976 y 2006. Fue entonces cuando el Comeford House situado al lado del Arco Español albergó el Museo de la ciudad. Después, se trasladó a otro edificio que está situado justo detrás.

Es necesario destacar la acción de la familia Eyre, que dio el paso de construir no solamente muelles nuevos sino también el The Long Walk por el que el Arco quedó perfectamente unido a los nuevos muelles. No podemos dejar de mencionar que, en 1755, estos arcos fueron parcialmente destruidos como consecuencia del histórico terremoto de Lisboa. ¡Algo verdaderamente impactante, qué duda cabe!