Albania: 4 curiosidades del país que te sorprenderán

Albania no es uno de esos países más visitados del mundo, por lo que hace que su encanto siga estando presente en la actualidad. No suele llamar la atención en un primer instante, pero eso no quiere decir que no estemos ante uno de los países más sorprendentes de todo el mundo.

Es una oportunidad única para que descubras un país donde no encontrarás masificación de turistas y, aun así, te dejará un gran sabor de boca. Antes de que esté repleto de viajeros, queremos ofrecerte una serie de curiosidades de Albania que harán que te decidas a visitarla. ¡Y no te equivocarás!

Hay más Mercedes en Albania que en Alemania

Es uno de los datos más chocantes y, siendo honestos, no es para menos. Prácticamente el 90% de los coches que verás en este país es de esta conocida marca. Aparentemente puede que no haya una explicación, pero los albaneses sí que lo saben. En la década de los 90, las carreteras albanesas estaban destrozadas por lo que necesitaban un coche de lo más resistente para que pudiera aguantar muchos baches. Por si fuera poco, tan solo disponían de diésel (que lo utilizaban en los tractores), siendo éste el combustible que se utiliza en los Mercedes. A pesar de que haya pasado tiempo de esta situación, las nuevas generaciones siguen confiando en esta marca. ¡Es muy curioso!

La Madre Teresa de Calcuta ¡era albanesa!

Y eso es algo que no sueles descubrir hasta que viajas a Tirana o a cualquier otra ciudad de Albania. Es un hecho que Madre Teresa se crio en Macedonia, pero pocos son conocedores de que su origen y su familia realmente son de Albania. En su honor, podemos encontrar una preciosa estatua en la Catedral de la Resurrección de Cristo de la ciudad de Tirana. Un homenaje precioso para dejar claro que no solamente Madre Teresa estaba orgullosa de sus raíces, sino que también Albania la sigue queriendo.

Oficialmente, hay más albaneses fuera que dentro del país

En la actualidad, el albanés se habla más fuera que dentro del país. La gran mayoría de jóvenes han emigrado en busca de un futuro mejor y, además, muchos habitantes de Albania decidieron abandonar el país después de la caída del comunismo. Estos son dos factores claves para conocer este curioso dato. La mayoría de albaneses se encuentran en Grecia, Turquía o, incluso, Canadá o Estados Unidos.

¿Por qué los albaneses ADORAN Italia?

Eso es algo que ni tan siquiera te planteas, pero que realmente te hacen reflexionar. A lo largo de su historia, Italia ha conquistado en numerosas ocasiones Albania. De hecho, la última vez tuvo lugar en el siglo pasado ya que, en 1939, Mussolini invadió este territorio para anexionarlo al italiano. Por tanto, es un hecho que la influencia de Italia se nota, sobre todo, en la gastronomía de Albania. Es impactante cómo en los restaurantes locales tienen como especialidades pizzas o platos de pasta. Por si fuera poco, los albaneses hablan bastante bien el italiano.