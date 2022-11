Los mejores mercados de Madrid y sus negocios centenarios

Fue fundada en 1913 por un guipuzcoano que llegó a Madrid para buscarse la vida. Hoy en día, continúa siendo el referente por excelencia para los amantes de la confección, las labores y las manualidades.

La mítica mercería Pontejos | Comunidad de Madrid

El aspecto de la tienda es fiel al original. Guarda la esencia y el encanto en sus mostradores, sus expositores rotativos y en el trato cercano de sus dependientes.

Hilos, lanas, un sinfín de botones, peinetas, cordones, cintas… Si lo tuyo es la costura, los remiendos o el do it yourself, en Pontejos encontrarás un lugar donde perderte en cada rincón y viajar en el tiempo.