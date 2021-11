6 buenas razones para visitar el aeropuerto en el Puente de Diciembre

Llevamos ya unos días recomendánte destinos para que disfrutes de un Puente de Diciembre viajero; hemos hablado de Dresde y Núremberg, en Alemania, de lugares cercanos a los que llegar en coche, tren o autobús, de destinos típicos y clásicos para las fechas pre-navideñas como Viena o Londres, también Estrasburgo, y hoy queremos ir un paso más allá y recomendarte así, del tirón, hasta 10 destinos perfectos para un Puente de Diciembre de aroma navideño; tendrás que ir al aeropuerto, eso sí, pero se trata de vuelos directos y cortos, sin salir de Europa, créenos, mercecerá la pena el vuelo dado lo que te encontrarás al llegar...

París | Pixabay

París

París es siempre una buena idea, eso debes tenerlo siempre en cuenta y no porque lo digamos nosotros, se lo decía Sabrina a Linus Larraby tanto cuando Sabrina era Audrey Hepburn (y su Linus Humphrey Bogart) como cuando era Julia Ormod (y su Linus Harrison Ford); pero en diciembre, con la Navidad ya iluminando la ciudad entera, pasa de ser una buena idea a ser, sencillamente, magnífica.

¿Te gusta patinar sobre hielo en diciembre? La pista de patinaje que instalan en París es gigante; ¿eres de mercadillos navideños? El de los Campos de Marte es de los más visitados pero no es el único del que podrás difrutar en la ciudad; eso además de la iluminación propia de estas fechas y curiosidades como las casetas de comida típica francesa y navideña que se colocan en las cercanías de la Torre Eiffel. Tampoco puedes dejar de visitar las Galerías Laffyet, no solo para ir de compras sino para maravillarte ante su decoración navideña.

Berlín | Pixabay

Berlín

Seguro que no es la primeva vez que te recomiendan viajar a Berlín en Navidad y es que Alemania entera es uno de los países de Europa que conserva una traición más arraigada de la Navidad; los Mercados Navideños en Berlín se cuentan por decenas aunque el que no puedes dejar de visitar es el del palacio de Charlottenburg, no solo es precioso sino que es el lugar ideal para comprar pequeños y exclusivos regalos de calidad, especialmente piezas de artesanía y también de bisutería e incluso joyería.

Roma | Pixabay

Roma

Roma, que comparte con Jerusalén el corazón del catolicismo, es un destino más que recomendable en esta época del año, eso sí, prepárate a maravillarte más que en otra época, si acaso eso fuera posible, en el Vaticano; ¿Mercadillo Navideño? ¡cómo no! Te recomendamos el de plaza Navona aunque su tradición es un poco pagana: está dedicadoa una bruja buena que regala chuches a los niños el Día de Reyes.

Cracovia | Pixabay

Cracovia

Dicen que las sociedades modernas han perdido religiosidad y, ciertamente, así es pero si hay un país en el que la llama religiosa sigue iluminando con fuerza ese es, sin duda, Polonia, de ahí que la Navidad en su capital, Cracovia, tenga tanto en canto y sí, puedes empezar a vivirla en el Puente de Diciembre. Te anticipamos que te vas a enamorar de su Mercadillo de Navidad porque se pone en la Plaza del Mercado que es bella en cualquier época del año pero en invierno, nevada, y con los coquetos puestos del mercadillo, mucho más.

Salzburgo | Pixabay

Salzburgo

Es verdad que Viena tiene muchos atractivos como destino autríaco para el Puente de Diciembre pero Salzburgo no se queda atrás; el programa cultural de la ciudad es todo un espectáculo en el que no faltan los belenes ni los conciertos, tampoco un Mercadillo de Navidad que no deja indiferente a nadie porque se trata de uno de los más antiguos y encantadores de Europa, se celebra desde hace más de 5 siglos junto a la Catedral.

Zagreb | Imagen cortesía de Turismo de Zagreb

Zagreb

La capital de Croacia celebra la Navidad a lo grande y lo hace con una gran pista de patinaje sobre hielo, conciertos de villancicos al aire libre, un belén viviente, puestos de comida al aire libre y un Mercadillo de Navidad que ha sido nombrado en al menos tres ocasiones como el Mejor Mercadillo de Navidad de Europa.