5 festivales para gozar de la Costa Brava a lo grande este verano

Lo festivales que se celebran en la Costa Brava durante el verano son excepcionales no solo por su cartel sino también por lo lugares en los que tienen lugar y es que se celebran en lugares idílicos y muy representativos de esta provincia catalana; los hay para todos los gustos y estilos y algunos tienen una historia que supera ya el medio siglo o se acerca a él; lo cierto es que los festivales de la Costa Brava son la guinda perfecta para un viaje de verano a esta zona de la costa mediterránea, ahora bien ¿cuáles son los más populares e importantes? ¿Dónde se celebran? Eso es lo que vamos a contarte a continuación.

Festival de la Porta Ferrada

Es el más extenso del verano, de hecho ya ha empezado a celebrarse y no celebrará su último espectáculo hasta el 20 de agosto; lo mejor de este festival es que se trata de una propuesta diversa que no se ciñe a ningún género en particular y lleva haciéndolo desde hace nada menos que 60 años, es decir, celebra en 2023 su edición número sesenta.

El Festival de la Porta Ferrada empezó proponiendo espectáculos teatrales, de danza y música clásica pero ha ido evolucionando y hoy en día la mayor parte de sus propuestas son de conciertos de artistas y formaciones de pop, rock, Rythm & Blues y música electrónica. Se celebra en Sant Feliu de Guíxols.

Festival de la Porta Ferrada | Imagen cortesía de Turismo de Costa Brava (FFMM Porta Ferrada. J. Renart. Arxiu Imatges PTCB)

Festival de Música de Torroella de Montgrí

Este festival es otro de los clásicos, lleva ya más de 40 ediciones y en 2023 se celebra del 29 de julio al 18 de agosto; se trata de aun festival especializado en música clásica aunque aunque también toca otros géneros como el lírico. ¿Dónde se celebra? En lugares tan notables como el Espai Teo, el Museo del Mediterráneo, la iglesia de Sant Gens, el Palau Solterra, el Cine Montgrí y el Paseo del Molinet de l’Estartatit.

Festival del Cap Roig

Se celebra en Cálela de Palafrugell y es, de cuantos festivales se celebran en la Costa Brava, el que tiene mayor proyección internacional y es que suelen ser grandes estrellas del mundo de la música quienes protagonizan sus conciertos. Ahora bien, no sólo es magnífico por su cartel, este festival se celebra en un entorno idílico, en uno d los jardines botánicos más bonitos que se puedan visitar, el de Calella de Palafrugell.

¿Quieres aprovechar tu visita a esta localidad catalana para gozar de su rica cocina? Una pista: aquí tienen su restaurante los hermanos Torres.

Danza en Castell de Peralada | Imagen cortesía de Turismo de Costa Brava (FFMM Castell de Peralada. T. Ferrer. Arxiu Imatges Castell de Peralada)

Festival Internacional de Música Castell de Peralada

Se celebra en un imponente conjunto medieval, el Castell de Peralada, y se trata de un festival de lírica, música clásica y danza desde mediados de julio hasta mediados de agosto. Este festival distribuye sus actuaciones en diferentes espacios de esta fortaleza medieval: espacios del propio castillo, sus jardines, la iglesia del Carme y el claustro.

Festival de Música de Sant Pere de Rodes

De los cinco festivales en la Costa Brava que te recomendamos hoy, éste es el más joven aunque no por ello menos importante ni menos recomendable; se trata de un festival en el que confluyen la música, el patrimonio y la naturaleza, está dedicado al piano y la música de cámara; se celebra de mediados de julio a finales de agosto en un entorno único: en el monasterio benedictino de Sant Pere de Rodes en pleno Parque natural del Cap de Creus.