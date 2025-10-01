Kotor, un destino fantástico también en otoño

La Bahía de Kotor (Boka Kotorska) pasa por ser el fiordo más bello del sur de Europa y en otoño, cuando el clima todavía es suave y además no se juntan en él las multitudes que lo visitan en verano, se puede navegar y disfrutar más a placer que en cualquier época del año; pasear la ciudad vieja de Kotor (Stari Grad) con sus calles empedradas, sus murallas venecianas y sus plazas llenas de historia medieval es un conjunto ideal para pasear en otoño, eso además de acercarnos a las murallas de Kotor porque las temperaturas suaves hacen que sea más disfrutable la caminata hasta la Fortaleza de San Juan (San Giovanni); una vez en la fortaleza, además, podrás maravillarte ante el paisajes otoñal que la rodea (montañas cubiertas de bosques en modo fall foliage).

¿Otros lugares que no puedes perderte en Kotor, o cerca de Kotor, en otoño? La localidad de Perast, un pueblo pintoresco famosos por sus iglesias y por el islote artificial de Nuestra Señora de las Rocas (Gospa od Skrpjela) y el Lovcen National Park, un parque nacional de montana con rutas de senderismo que nos llevan a miradores de escándalo (más de escándalo, si cabe, en otoño).

Bahía de Kotor | Pixabay

¿Cómo llegar a Kotor, en Montenegro? El aeropuerto más cercano es el de Tivat, que está a solo 10 kilómetros de la ciudad, pero también se llega fácilmente desde las populares localidades de Podgorica o Dubrovnik (en Croacia); más cosas a tener en cuenta: en octubre las temperaturas son suaves y las lluvias no son habituales (suelen llegar en noviembre), ahora bien, no dejes de llevar alguna prenda de abrigo ligero porque al caer la tarde refresca.

¿Cuántos días necesitas para ver y disfrutar Kotor? Con dos o tres días, un fin de semana largo, tendrás tiempo suficiente para disfrutar de Kotor con su casco histórico y su bahía e incluso podrás acercarte a Perast; si además quieres gozar de alguna ruta de senderismo por el Parque Nacional de Lovcen añade uno o dos días más a tu planificación viajera.

Nuestra recomendación: visitar Kotor en octubre por sus temperaturas suaves, sus pocas lluvias y su buen ambiente (hay gente pero sin masificaciones).