Buckinghamshire, el plató de cine de Inglaterra

Las casas señoriales de Buckinghamshire, sus bosques y sus coquetas villas han sido, en los últimos 50 años, todo un plató de cine ¿y esto por qué? Para empezar porque los famosos Pinewood Film Studios estaban en Buckinghamshire pero no sólo por eso, el modo en que se conserva esta zona de Inglaterra tanto en sus espacios naturales como en sus villas y mansiones históricas, hace que resulte un lugar muy interesante para rodar.

El Diario de Bridget Jones cuenta con varias escenas rodadas en Stoke Park y series y películas tan notables como Downton Abbey, The Queen, Sherlock Holmes y A New York Winter's Tale se rodaron en una de las casas señoriales más espectaculares de Buckinghamshire, Waddesdon Manor.

Y no queda ahí la cosa, hay más:

La Importancia de llamarse Ernesto y la icónica película Cuatro bodas y un funeral se rodaron en West Wycombe Park en el caso de la adaptación cinematográfica de la obra de Oscar Wilde y en Amersham's Crown Hotel en el de la película protagonizada por Hugh Grant.

¿Conoces la serie Inspector Morse? Es todo un clásico de la BBC que ha recuperado parte de lustre gracias a una precuela que, esta sí, seguro conoces: Endevour; pues bien, nuestro admirado inspector Morse rodó buena parte de las escenas de su serie en diferentes villas de Buckinghamshire, entre ellas Turville que es, probablemente, el pueblo más cinematográfico de esta zona de Inglaterra.

El bosque prohibido de Harry Potter estaba en Buckinghamshire, era en realidad Black Park Country Park, un curioso lugar en el que también se rodaron escenas de películas tan icónicas como Sleepy Hollow o varias más de la inolvidable saga de James Bond.

Si eres un amante del cine, uno de esos que sueña con colarse en sus películas favoritas, te encantará trazar tu propia ruta por Buckinghamshire e ir descubriendo sus localizaciones.

Pero no creas que lo único que nos ofrece Buckinghamshire son localizaciones de cine, hay otros lugares que te encantará conocer: Marlow, la localidad en la que vivieron Percy y Mary Shelley; el refugio para caballos The Horses Trust en Chiltern Hills que es el más antiguo del mundo; el museo y centro de cuentos de Roald Dahl es otra visita que no querrás perderte, tampoco Great Missenden en Chiltern porque era allí donde vivía el famoso escritor de literatura infantil; y... ¿te sobrecogió Los Asesinatos de Midsommer? También se rodó aquí...

