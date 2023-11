4 eventos para comerte las islas Baleares en noviembre

Son muchos los bocados deliciosos que nos evoca pensar en Mallorca y no se limitan a los más populares (la dulce ensaimada y la rica sobrasada), en Mallorca también se pueden comer, especialmente en otoño, otros productos como quesos, los higos y por supuesto también los vinos. ¿Cuáles son los eventos gastronómicos más sabrosos del mes de noviembre en las islas Baleares? Toma buena nota de cuáles, cuándo y dónde se celebran exactamente para gozar de una rica escapada gastronómica balear antes de que termine el mes:

Gastronomía balear. | Imagen cortesía de Turismo de Islas Baleares

Fira de l'Oliva de Caimari, en Mallorca

Caimari es un encantador pueblo mallorquín en el que los días 18 y 19 de noviembre se celebra la Fira de l'Oliva, una feria protagonizada por el oro líquido, el aceite de oliva. Aquí podrás degustar ricas aceitunas y catar los aceites locales, también descubrir su proceso de producción y elaboración y disfrutar de degustaciones de productos de temporada.

No solo se trata de una feria gastronómica, es todo un festival con sus actuaciones musicales, concursos y hasta actividades deportivas tradicionales.

Feria de la Miel de Llubí, en Mallorca

Del aceite pasamos a la miel porque el 20 de noviembre y en el municipio mallorquín de Llubí se celebra la Fira de la Mel (Feria de la Miel); podrás pasearte por una exposición que gira alrededor del mundo de las abejas; los apicultores locales presentan su variada gama de mieles, cera y otros productos derivados de las colmenas que cuidan con tanto mimo.

Si eres un amante de la miel aquí gozarás como en pocos lugares y ocasiones degustando mieles suaves, aromáticas, intensas... hasta dar con tu favorita; también conocerás el mundo de la apicultura de cerca, desde el cuidado de las abejas hasta el proceso producción de la miel pasando por la importancia de las abejas para el ecosistema local.

Quesos. Islas Baleares | Imagen cortesía de Turismo de Islas Baleares

Tapalma, en Palma de Mallorca

En la ciudad de Palma, capital del archipiélago, se celebra del 22 al 26 de noviembre Tapalma que es una ruta de tapas en la que participan los bares y restaurantes de la ciudad y que permitirá conocer y degustar, bocado a bocado, las gastronomía tradicional balear.

Tapalma es el marco ideal para disfrutar de los platos tradicionales baleares pero también para descubrir a qué sabe la cocina contemporánea local, en esta ruta de tapas confluyen todos los sabores de estas islas, tanto los duces como los salados y no solo eso, también los bares de copas y coctelerías complementan las cosas de comer con sus cócteles.

Rutapa, en Santa Eulària des Riu (Ibiza)

De Mallorca saltamos a Ibiza porque allí, concretamente en el municipio de Santa Eulària des Riu, se está celebrando ya Rutapa (pero no temas, estás a tiempo de disfrutarlo porque si bien comenzó a rodar el pasado 2 de noviembre, no será hasta el 28 de diciembre cuando eche el cierre). Los viernes son los días grandes de Rutapa, no tienes más que recorrer los bares del municipio ese día para disfrutar de los sabores ibicencos.